كاتس مهاجاً ليبرمان: يحاول غسل عاره بغزة بالتطاول على عملية "الدرع الشمالي"

رام الله - دنيا الوطن

هاجم وزير المواصلات في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، وزير الجيش الإسرائيلي السابق، أفيغدور ليبرمان، متهماً إياه بمحاولة غسل عاره في غزة، بالتطاول على عملية "الدرع الشمالي".



وقال كاتس، وفق ما أوردت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "ليبرمان يحاول التفريق بين الأموال التي تم نقلها في عهده من الرئيس محمود عباس لغزة، وبين الأموال القطرية".واتهم الوزير الإسرائيلي، ليبرمان، برفضه خطته الاستراتيجية الشاملة لحل مشكلة غزة، وإصراره على متابعة المشاكل المدنية لغزة من خلال الدول المانحة.