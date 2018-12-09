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دولي

الجيش الإسرائيلي ينصح سكان قريتين لبنانيتين بالتفكير في مغادرة منازلهم

الجيش الإسرائيلي ينصح سكان قريتين لبنانيتين بالتفكير في مغادرة منازلهم
الحدود الإسرائيلية اللبنانية
رام الله - دنيا الوطن
قالت الإذاعة الإسرائيلية العامة: إن الجيش نصح سكان بعض منازل قريتي كفر كلا ورامية الحدوديتين اللبنانيتين، بالتفكير بجدية في إمكانية مغادرة هذه المنازل مؤقتاً، حفاظاً على سلامتهم، بسبب قيام حزب الله بحفر أنفاق هجومية تحتها، ممتدة إلى داخل إسرائيل. 

وأكد الناطق العسكري باسم الجيش، أفيحاي أدرعي، في تغريدة عبر (تويتر)، تصميم الجيش على مواصلة أعمال تدمير الأنفاق، وقال: إن الجيش لا يعرف ماذا ستكون تداعيات هذه الأعمال على البيوت المعنية، وفق تعبيره.

وكان أدرعي، صرح بأن قرية (كفركلا) تحتوي على عدد كبير من مخازن الأسلحة، ومواقع المراقبة، ومقرات القيادة، بالإضافة إلى أنفاق هجومية، مضيفاً أن جميع المؤشرات، تدل على أن حزب الله يجهّزها لتلعب دورًا مهمًا في أي حرب مقبلة.

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