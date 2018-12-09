جنرال إيراني: قوات حرس الحدود جاهزة لتنفيذ مختلف المهام

ولفت رضائي، في تصريح أدلى به خلال اجتماع اللجنة العملانية والمعلوماتية لحرس الحدود في محافظة "هرمزكان" جنوبي إيران، إلى تعزيز روح التعاطي والتعاون في تنفيذ المهام.





وأوضح أن تبادل المعلومات يعد أحد العناصر المهمة في تطوير مهام قوات حرس الحدود، مشيراً إلى الدور المؤثر لقوات حرس الحدود وخفر السواحل في تعزيز الأمن الحدودي للبلاد، معتبراً أن تنفيذ المهام واستمراريتها يتم وفق أدنى الإمكانيات وهو ما يبعث على المفخرة.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت إيران، أن قوات حرس الحدود جاهزة لتنفيذ مختلف المهام، لافتة إلى الدور المؤثر الذي تقوم به هذه القوات في حفظ الأمن.ونقلت وكالة (فارس) عن قائد قوات حرس الحدود الإيرانية، العميد قاسم رضائي، القول إن قواته "تتمتع بالجاهزية الكاملة على الصعيدين العملاني والمعلوماتي لتنفيذ مختلف المهام".