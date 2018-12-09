دولي

نفتالي بينت: تدمير أنفاق (حزب الله) عملية هندسية مُعقدة

نفتالي بينت: تدمير أنفاق (حزب الله) عملية هندسية مُعقدة
نفتالي بينت
رام الله - دنيا الوطن
قال الوزير الإسرائيلي، عضو المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (كابينت)، نفتالي بينت: إن عملية (الدرع الشمالي)، ستستمر بضعة أشهر كما يبدو.

وأضاف في تصريحات نقلتها الإذاعة الإسرائيلية العامة: أن تدمير أنفاق حزب الله قرب الحدود مع لبنان، هو عملية هندسية معقدة، واصفاً هذه الأنفاق، بسلاح الخيار الأخير لحزب الله، والتي يسعى من خلالها إلى إدخال عدد كبير مما وصفهم "الإرهابيين" إلى إسرائيل. 

وأشار الوزير الإسرائيلي في سياق حديث إذاعي، صباح اليوم، إلى أن لدى حزب الله نحو 140 ألف قذيفة صاروخية، مبيناً أن غالبيتها ليست دقيقة، إلا أنها مع ذلك تشكل تهديداً. 

ونوّه إلى أن إسرائيل تراقب عن كثب جهود إيران لتطوير القذائف الصاروخية لدى حزب الله، وجعلها تتمتع بقدرة عالية على إصابة الأهداف.

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