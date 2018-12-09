مقتل 6 أشخاص جراء تدافع بملهى ليلي في إيطاليا

رام الله - دنيا الوطنلقي ستة أشخاص مصرعهم في تدافع داخل ملهى ليلي قرب مدينة أنكونا الإيطالية على الساحل الأدرياتيكي بعد أن أصيب رواد الملهى بالذعر، وفق ما ذكر رجال الإطفاء.وقالت إدارة الإطفاء في بيان على "تويتر": "قد يكون السبب ذرّ مادة لاسعة، ما دفع الشبان إلى الهرب والدوس على بعضهم البعض. للأسف قتل ستة أشخاص وجرح عشرات"، وفق الشرق الاوسط.وذكرت تقارير أن نحو 1000 شخص كانوا داخل الملهى الليلي بمدينة "مادونا ديل بيانو" لحضور حفل لموسيقى الراب عندما وقع الحادث.وأفادت وسائل إعلام نقلا عن سلطات الإنقاذ المحلية بأن 120 شخصا أصيبوا بجروح، بينهم 10 إصاباتهم خطيرة، وتعرض كثير من المصابين لجروح حادة بينما أصيب البعض بكسور في العظام.وهرعت إلى مكان الحادث العشرات من سيارات الإسعاف والإطفاء فضلا عن عناصر الشرطة، حيث تم فتح تحقيق فوري لمعرفة سبب وقوع حادث التدافع.