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دولي

كبير موظفي البيت الأبيض يترك منصبه قبل نهاية العام

كبير موظفي البيت الأبيض يترك منصبه قبل نهاية العام
جون كيلي
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للصحفيين: إن كبير موظفي البيت الأبيض، جون كيلي، سيترك منصبه قبل نهاية العام.

يأتي ذلك، بعد تقارير أشارت منذ عدة أيام، إلى أن كيلي يخضع لضغوط كبيرة لدفعه للاستقالة، فيما قالت تقارير أخرى: إن علاقة الجنرال المتقاعد كيلي مع الرئيس ترامب، قد تدهورت.

وأوضح ترامب الذي كان يتحدث قبيل توجهه إلى فيلاديلفيا لحضور مباراة بكرة القدم بين فريقي الجيش والبحرية، أن البديل الذي سيخلف كيلي في منصبه، سيعلن "خلال يوم أو يومين مقبلين".

وقال موقع (بي بي سي): إن مغادرة كيلي لمنصبه، تعني أن فترة حكم الرئيس ترامب، شهدت تبدل ثلاثة من كبار موظفي البيت الأبيض، وثلاثة مستشارين للأمن القومي منذ تسلّمه منصبه في كانون الثاني/ يناير 2017.

ونقلت وكالة (رويترز) الشهر الماضي عن مصدر لم تسمه قوله: إن نيك آيرز كبير موظفي مكتب نائب الرئيس مايك بنس، يُعد منافساً محتملاً لتولي المنصب في البيت الأبيض.

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