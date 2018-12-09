اعتقال نحو ألف شخص في باريس وسط تزايد حدة المظاهرات

رام الله - دنيا الوطناعتقلت السلطات الفرنسية، أمس، السبت، قرابة ألف شخص مع استمرار احتجاجات حركة (السترات الصفراء) المناهضة لسياسات الحكومة.وخرج حوالي 125 ألف شخص في مظاهرات السبت، من بينهم 10 آلاف شخص في العاصمة باريس، التي شهدت أعمال عنف.ووقعت مصادمات في مدن عدة، وأطلقت الشرطة الرصاص المطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع على بعض "مثيري الشغب"، فيما تظهر الصور بعض الأفراد يحطمون واجهات محلات تجارية، كما أضرمت النيران في سيارات، وفق ما ذكر موقع (بي بي سي).وتقول السلطات: إن 126 شخصاً، أصيبوا خلال الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة الفرنسية، وأصيب 3 من أفراد الشرطة، على الأقل.ودعا رئيس الوزراء الفرنسي ادوار فيليب في خطاب متلفز مساء السبت، إلى المزيد من التواصل بين الحكومة والمحتجين من أجل حل الخلاف، وقال: "لقد بدأ الحوار، ومن الضروري استعادة الوحدة الوطنية".يشار إلى أن حركة (السترات الصفراء) بدأت للاعتراض على قرار الحكومة بزيادة ضرائب على الوقود، لكن السلطات تقول: إنها اُختطفت من قبل محتجين "عنيفين للغاية".ويطلق على متظاهري (السترات الصفراء) هذا الاسم، لأنهم نزلوا إلى الشوارع، وهم يرتدون سترات صفراء، يستخدمها سائقو السيارات ليلاً على الطرق؛ لكي توضح الرؤية لقائدي السيارات المارة، ومنع وقوع حوادث.