واشنطن: يجب أن نرى اليمن بعد الحرب لا تُشكل تهديداً للسعودية والإمارات

رام الله - دنيا الوطنقال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، يوم الأحد: إن الولايات المتحدة، ترى أن اليمن بعد الحرب الأهلية، يجب ألا ينطوي على أي تهديد مدعوم من إيران للسعودية والإمارات العربية المتحدة.وأضاف تيموثي ليندركينج، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الخليج خلال مؤتمر في أبوظبي: أن الولايات المتحدة تشجع الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف بقيادة السعودية، وجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران على التواصل الكامل في محادثات السلام الجارية حالياً في السويد.من جهة أخرى، قال المسؤول الأمريكي: إن واشنطن تعارض بشدة وقف دعم التحالف في اليمن.