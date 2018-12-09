نيكي هايلي: محمد بن سلمان مسؤول "فنيًا" عن مقتل خاشقجي

رام الله - دنيا الوطنأكدت نيكي هايلي، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية المستقيلة، أن مقتل الكاتب السعودي، جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول "لا يمكن تمريره أو التغاضي عنه"، مشيرة في الوقت ذاته إلى مسؤولية ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان في القضية.وقالت هايلي، وفق ما نقلت عنها، مجلة (أتلانتيك): إن ملف خاشقجي بشكل عام لا يمكن تمريره، لا يمكننا ذلك، والسبب هو أن هناك مسؤولين حكوميين سعوديين، شرعوا بتنفيذ ذلك في قنصليتهم، لا يجب تمرير ذلك، ولا يمكننا التغاضي عن ذلك، أو القول: إن الأمر عادي أبداً".وحول علاقة محمد بن سلمان بالقضية، أكدت هايلي أنه أمر "يتوجب على الإدارة الأمريكية الحسم في ذلك"، مضيفة، إنها حكومة بن سلمان، حكومته من قام بذلك، ومن ثم فهو مسؤول من الناحية الفنية".