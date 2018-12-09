مقتل شخص وإصابة آخريْن بجروح خطيرة في حادث سير بالنقب الغربي





وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة: إن شخصاً في الأربعين من العمر، وطفلة في التاسعة، أصيبا بجروح خطيرة.





وأضافت: أن مروحية تابعة لنجمة داود الحمراء، قامت بنقلهما إلى مستشفى (سوروكا) في بئر السبع؛ لتلقي العلاج الطبي، فيما باشرت شرطة السير التحقيق في ملابسات الحادث.

رام الله - دنيا الوطنقُتل رجل يبلغ من العمر (50 عاماً) صباح اليوم الأحد، جراء تصادم سيارتين وجهاً لوجه في النقب الغربي على مقطع الطريق الواصل بين القريتين التعاونيتين عاين (هاشلوشا) و(كيسوفيم).