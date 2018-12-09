دولي

مقتل شخص وإصابة آخريْن بجروح خطيرة في حادث سير بالنقب الغربي

مقتل شخص وإصابة آخريْن بجروح خطيرة في حادث سير بالنقب الغربي
حادث سير النقب الغربي
رام الله - دنيا الوطن
قُتل رجل يبلغ من العمر (50 عاماً) صباح اليوم الأحد، جراء تصادم سيارتين وجهاً لوجه في النقب الغربي على مقطع الطريق الواصل بين القريتين التعاونيتين عاين (هاشلوشا) و(كيسوفيم). 

وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة: إن شخصاً في الأربعين من العمر، وطفلة في التاسعة، أصيبا بجروح خطيرة. 

وأضافت: أن مروحية تابعة لنجمة داود الحمراء، قامت بنقلهما إلى مستشفى (سوروكا) في بئر السبع؛ لتلقي العلاج الطبي، فيما باشرت شرطة السير التحقيق في ملابسات الحادث.

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