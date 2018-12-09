نتنياهو: إيران تريد احتلال واستعباد كل المسلمين الذين لا يشاركونها معتقداتها

رام الله - دنيا الوطنأكدت شبكة (فوكس نيوز) أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أشار خلال مقابلة أجراها معها إلى التهديد الإيراني، أنهم يستخدمون مبعوثيهم، وخاصة حزب الله، ليكونوا على الجبهة ضد إسرائيل من أجل تدميرها".وأثناء المقابلة، التي تم بث أجزاء منها، أمس السبت، أشار نتنياهو إلى نوايا إيران، فيما يتعلق بالشرق الأوسط بأكمله، وقال: "إنهم يريدون احتلال جميع المسلمين، الذين لا يشاركونهم معتقداتهم واستعبادهم أو قتلهم، ومن ثم الخروج ضد الكفار".وقال نتنياهو: "من هو الشيطان الأكبر؟ الولايات المتحدة، ومن هو الشيطان الأصغر؟ إسرائيل.. نحن قريبون جداً ونمنعهم من السيطرة على الشرق الأوسط".كما أشار نتنياهو إلى التهديد الإيراني لإسرائيل والعالم، وقال: "إنهم يريدون إخفاء سعيهم للحصول على أسلحة نووية، ويريدون استخدام مبعوثيهم، وخاصة حزب الله، ليكونوا على الجبهة ضد إسرائيل من أجل تدميرها."وكمثال على ذلك، تحدث رئيس الوزراء عن الأنفاق الهجومية المكشوفة حديثًا، وقال: "نحن نعرف عن الأنفاق منذ عدة سنوات، ومنذ بضعة أيام قمنا بإزالة القناع، وكشفنا النفق الأول، سنقوم أيضاً بكشف البقية، وفي الواقع سنَحرم إيران من هذا السلاح العدواني".