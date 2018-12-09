الإذاعة الإسرائيلية: الجيش يعكف على اكتشاف نفق ثالث قرب الحدود مع لبنان





وكان الجيش الإسرائيلي، ادعى أمس، اكتشاف نفق هجومي آخر تابع لحزب الله، يمتد من لبنان إلى إسرائيل، فيما تعتقد قيادته أنه تم البدء بحفر هذا النفق قبل حملة (الدرع الشمالي) وإن عملية الحفر استمرت حتى الأيام الأخيرة.



وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعقيباً على اكتشاف النفق الثاني: إن الجيش يواصل العمل مع الأجهزة الأمنية في شمال إسرائيل بنجاح باهر، وبصورة ممنهجة وبحزم، للقضاء على سلاح الأنفاق التي يحفرها حزب الله، على حد تعبيره.





وأضاف نتنياهو: أن هذه العملية في مراحلها الأولى، وأنه يجب التحلي برباطة الجأش والصبر حتى إتمامها.





وكان الجيش الإسرائيلي، ادعى الثلاثاء الماضي، اكتشاف نفق قالت: إنه هجومي.

رام الله - دنيا الوطنقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة، صباح اليوم الأحد: إن الجيش يعكف على اكتشاف نفق ثالث قرب الحدود مع لبنان، غير أن آلات الحفر لم تصل بعد إلى مسار النفق.