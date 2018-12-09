رغم تأييده لإسرائيل.. ريفلين لن يستقبل زعيم اليمين المتطرف في إيطاليا

رام الله - دنيا الوطنأكدت صحيفة (هآرتس) أن الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، لن يستقبل وزير الداخلية الإيطالي، الزعيم اليميني ماتيو سالفيني، الذي سيصل إلى إسرائيل يوم الثلاثاء في زيارة تستغرق يومين.وقال مكتب ريفلين: إن السبب في ذلك هو الجدول الزمني الضيق، وخلال زيارته، من المتوقع أن يلتقي سالفيني برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والوزير جلعاد إردان، ويقوم بجولة متحف الكارثة (ياد فاشيم) والكنيس الإيطالي في القدس.وفي الأسبوع الماضي، أعلن ريفلين، أنه لا ينبغي الترحيب بزيارة الحركات الفاشية الجديدة إلى إسرائيل، وقال في مقابلة مع شبكة (CNN): "لا يمكن القول نحن معجبون بدولة إسرائيل، ونريد إقامة علاقات معها لكننا فاشيون جدد".وأضاف: أن "الفاشية الجديدة تتعارض تماماً مع الروح والمبادئ والقيم التي أسست عليها دولة إسرائيل."يشار إلى أن سالفيني هو زعيم الحزب اليميني المتطرف (ليغا) ويشتهر بمعارضته القوية لاستيعاب المهاجرين وطالبي اللجوء.وفي الماضي، كان حزب سالفيني، يمثل بشكل رئيسي الانفصاليين في شمال إيطاليا، ولكن الحزب تعزز تحت قيادته على المستوى الوطني، ويرجع ذلك جزئياً إلى هجماته على المهاجرين من أفريقيا.وفي انتخابات آذار/ مارس، أصبح الحزب هو ثاني أكبر فصيل برلماني، وتولى سالفيني منصبه في الحكومة في حزيران/ يونيو.