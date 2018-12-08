بوتين ونتنياهو يجريان محادثات حول أنفاق حزب الله

رام الله - دنيا الوطنأكد الكرملين الروسي، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أطلع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على العملية الإسرائيلية على الحدود مع لبنان، والتي تستهدف أنفاقاً قالت إسرائيل: إن حزب الله حفرها.وأوضح الكرملين في بيان، أن "رئيس روسيا شدد على أهمية ضمان الاستقرار في المنطقة" خلال المكالمة الهاتفية التي وردت من نتنياهو.وأشار الكرملين إلى أن نتنياهو، أطلع بوتين على العملية الإسرائيلية على الحدود مع لبنان، والتي تستهدف أنفاقاً قالت إسرائيل: إن حزب الله حفرها.وقال نتنياهو الأسبوع الماضي: إن الهدف من الأنفاق، أن يستخدمها مقاتلو حزب الله للتسلل إلى إسرائيل من لبنان، وتنفيذ هجمات، وأرسل الجيش حفارات ميكانيكية، وقوات ومعدات مضادة للأنفاق إلى الحدود لإغلاقها.