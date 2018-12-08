وثائق تكشف كيف أوقعت واشنطن بمديرة شركة (هواوي)

رام الله - دنيا الوطنأفادت وثائق قضائية، بأن محكمة في نيويورك، أصدرت مذكرة اعتقال بحق المديرة المالية لشركة (هواوي) الصينية العملاقة للتكنولوجيا، والتي تدعى منغ وان تشو في 22 آب/ أغسطس، وطالبت باحتجازها للمثول أمام المحكمة لمواجهة اتهامات في الولايات المتحدة.ووفق ما جاء بتلك الوثائق، فإن الولايات المتحدة علمت في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أن منغ ستتوقف في فانكوفر، وهي في طريقها لدولة أخرى يعتقد أنها المكسيك.واعتقلت منغ في كندا في الأول من كانون الأول/ ديسمبر، بطلب من الولايات المتحدة.إلى ذلك، قال ممثل ادعاء لدى الحكومة الكندية: إن الاتهامات التي تواجهها المديرة المالية لشركة تكنولوجيا الاتصالات الصينية العملاقة (هواوي) في الولايات المتحدة، تتعلق باستخدام هواوي شركة فرعية غير رسمية لدخول السوق الإيراني في تعاملات تتعارض مع العقوبات الأميركية.وأضاف ممثل الادعاء في جلسة الكفالة لمنغ وان تشو إنها متهمة بالاحتيال، مشيرًا إلى أنها أكدت لبنوك أن هواوي وسكايكوم شركتان منفصلتان، لكنه قال إن الولايات المتحدة تجادل بأن سكايكوم هي هواوي.وذكر، أن ثمة خطر في مغادرة منغ للبلاد، وبالتالي يجب ألا يوافق على دفعها كفالة. وقال إن مذكرة الاعتقال صدرت في نيويورك يوم 22 أب/ أغسطس.وقالت (سكاي نيوز): إن اعتقال منغ جاء كمفاجأة صادمة بعد أن اتفق الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ على هدنة تجارية نهاية الأسبوع الماضي في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.