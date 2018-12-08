دولي

شرطية فرنسية لمتظاهري باريس: تعالوا واقتلوني.. لا تخربوا بلدنا مثلما خرب العرب أوطانهم

شرطية فرنسية لمتظاهري باريس: تعالوا واقتلوني.. لا تخربوا بلدنا مثلما خرب العرب أوطانهم
رام الله - دنيا الوطن
صاحت شرطية فرنسية، وهي تبكي بحرقة خلال الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة الفرنسية باريس السبت، داعية إلى الكف عن المواجهات بين الشرطة وأصحاب "السترات الصفراء".

وصاحت الفتاة التي ارتدت سترة صفراء على بزة عسكرية مموهة: "تعالوا واقتلوني.. لا تخربوا باريس مثلما خرب العرب أوطانهم".


 

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