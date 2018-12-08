دولي

شاهد: مقتل شخص في انفجار سيارة بالقرب من مستوطنة (عزرائيل) غرب الطيبة

شاهد: مقتل شخص في انفجار سيارة بالقرب من مستوطنة (عزرائيل) غرب الطيبة
صورة أولية للحادث
رام الله - دنيا الوطن
قالت (القناة 14) الإسرائيلية اليوم السبت: إن شخصا قتل في انفجار سيارة بالقرب من مستوطنة (عزرائيل) غرب مدينة الطيبة، في أراضي عام 48.

يشار إلى أن مدينة الطيبة تقع ضمن منطقة المُثلّث الجنوبي في مركز إسرائيل، وتُعتبر ثالث أكبر مدينة عربيّة داخل أراضي عام 48.


 

يتبع..

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