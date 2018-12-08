شاهد: مقتل شخص في انفجار سيارة بالقرب من مستوطنة (عزرائيل) غرب الطيبة

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رام الله - دنيا الوطنقالت (القناة 14) الإسرائيلية اليوم السبت: إن شخصا قتل في انفجار سيارة بالقرب من مستوطنة (عزرائيل) غرب مدينة الطيبة، في أراضي عام 48.يشار إلى أن مدينة الطيبة تقع ضمن منطقة المُثلّث الجنوبي في مركز إسرائيل، وتُعتبر ثالث أكبر مدينة عربيّة داخل أراضي عام 48.