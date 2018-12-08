عاجل

  • ارزيقات: العثور على جثة مواطن 40 عاما داخل مجمع الكراجات الجديد في طولكرم

دولي

شعبة الاستيطان قدمت قروضًا للمستوطنين من الأموال العامة مقابل رهن أراضٍ وهمية

شعبة الاستيطان قدمت قروضًا للمستوطنين من الأموال العامة مقابل رهن أراضٍ وهمية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت صحيفة (هآرتس) أن شعبة الاستيطان، منحت قروضاً من الأموال العامة لمستوطنين، أقاموا بؤر استيطانية غير قانونية في مقابل رهن أراضٍ وهمية، وفقاً لوثائق وصلت إلى الصحيفة.

ووفقاً للوثائق، فقد منحت الشعبة القروض من الأموال العامة إلى مستوطنين من (إيتمار)، ووفقاً لاتفاقيات القرض، قام المستوطنان برهن أراضٍ في (إيتمار)، بادعاء أنه تم تخصيصها لهما، ومع ذلك، يستدل من خرائط الإدارة المدنية، أن إحدى قسائم الأرض لا وجود لها على الإطلاق، بينما تحمل القسيمة الثانية اسماً مختلفاًٍ- وعلى أي حال لم يتم بناء أي شيء عليها، وأكد مصدر أمني التفاصيل لصحيفة (هآرتس) وأضاف أن القسيمة الثانية غير موجودة في سجلات الدولة.

 وادعت الشعبة، أن القروض لم تُمنح لغرض إقامة بؤر استيطانية غير قانونية، ونفت إعطاء قرض للمستوطن الأول، بينما لم تُعقب على قرض المستوطن الثاني.

وتشير الصحيفة إلى أن المستوطن الذي رهن، ظاهراً، قطعة أرض تبين أنها غير قائمة على خرائط الإدارة المدنية، يقيم في بؤرة غير قانونية، سبق وأصدرت الإدارة المدنية، عدة مرات، أمراً بهدمها، دون أن يتم ذلك فعلاً.

ويظهر من خرائط الإدارة المدنية أن معظم مباني البؤرة، أقيمت بشكل غير قانوني على أراضٍ حكومية، ولكن بعضها يتسلل خارج المنطقة المحددة كأراضٍ حكومية، إلى أراض لا تخضع للإدارة الإسرائيلية على الإطلاق.

وتم الكشف عن هذه القروض في إطار بحث أجرته منظمة "كرم نبوت" اليسارية، وقالت المنظمة: إن "هذه القصة تكشف مرة أخرى عن غدر شعبة الاستيطان، التي أصبحت الذراع التنفيذية لدولة إسرائيل لشؤون المهام القذرة.

وكما هو الحال في قضية سموطريتش (عضو الكنيست بتسلئيل سموطريتش) في كدوميم، الذي حصل على قرض عقاري مقابل قطعة أرض غير موجودة، هكذا هو الحال في قصة رجال (إيتمار)، من الواضح أن هذه ليست سوى طرف الجليد لظاهرة أوسع بكثير".

أخبار ذات صلة

ظريف: صفقات السلاح الأمريكية للشرق الأوسط تحوله إلى &#34;برميل بارود&#34;

ظريف: صفقات السلاح الأمريكية للشرق الأوسط تحوله إلى "برميل بارود"

فرنسا تُحذّر لبنان

فرنسا تُحذّر لبنان

الحزب الحاكم في ألمانيا ينتخب خليفة ميركل

الحزب الحاكم في ألمانيا ينتخب خليفة ميركل

أبو نجم: الحكومة الفرنسية لم تتعامل بشكل ذكي مع مُظاهرات السترات الصفراء

أبو نجم: الحكومة الفرنسية لم تتعامل بشكل ذكي مع مُظاهرات السترات الصفراء

ترامب يصف &#34;تيلرسون&#34; بالغبي

ترامب يصف "تيلرسون" بالغبي

ترامب يخسر معركة مجلس الأمن بشأن كوريا الشمالية

ترامب يخسر معركة مجلس الأمن بشأن كوريا الشمالية

وزير إسرائيلي: جيشنا قد يزحف على لبنان

وزير إسرائيلي: جيشنا قد يزحف على لبنان

فيديو: مقتل ستة أشخاص وإصابة أكثر من 120 آخرين بملهى ليلي بإيطاليا

فيديو: مقتل ستة أشخاص وإصابة أكثر من 120 آخرين بملهى ليلي بإيطاليا

التعليقات

الدنيا حكايات

رجال أعمال أونطة

رجال أعمال أونطة

شؤون فلسطينية

وزير خارجية نيكاراغوا يؤكد على مواقف بلاده الثابته والداعمه لفلسطين

وزير خارجية نيكاراغوا يؤكد على مواقف بلاده الثابته والداعمه لفلسطين

المشروبات الوطنية تنهي تجهيز المشغل المهني لمدرسة بنات عقاب مفضي في حوارة

المشروبات الوطنية تنهي تجهيز المشغل المهني لمدرسة بنات عقاب مفضي في حوارة

عائلة مقدسية تشرع بهدم مبناها في سلوان بضغط من بلدية الاحتلال

عائلة مقدسية تشرع بهدم مبناها في سلوان بضغط من بلدية الاحتلال

طملية: موقفا دولة الكويت وجمهورية إيرلندا جديران بالثناء

طملية: موقفا دولة الكويت وجمهورية إيرلندا جديران بالثناء

28 ألف مسافر تنقلوا عبر (معبر الكرامة) وتوقيف 94 مطلوباً الأسبوع الماضي

28 ألف مسافر تنقلوا عبر (معبر الكرامة) وتوقيف 94 مطلوباً الأسبوع الماضي

مصرع مُسنة دهساً جراء حادث سير شرقي رام الله

مصرع مُسنة دهساً جراء حادث سير شرقي رام الله

بحر: سقطت أمريكا أمام عدالة قضيتنا وشرعية صواريخنا في الأمم المتحدة

بحر: سقطت أمريكا أمام عدالة قضيتنا وشرعية صواريخنا في الأمم المتحدة

كل دقيقة قد تكون الأخيرة.. تحويلة إنقاذ حياة لـ&#34;حامد&#34;والمستشفى لم تستجب ورسالة لوزير الصحة

كل دقيقة قد تكون الأخيرة.. تحويلة إنقاذ حياة لـ"حامد"والمستشفى لم تستجب ورسالة لوزير الصحة

منوعات

فيديو: بعد &#34;الأزمة&#34;.. البابا تواضروس يعلّق على فستان رانيا يوسف

فيديو: بعد "الأزمة".. البابا تواضروس يعلّق على فستان رانيا يوسف

فيديو: نضال الأحمدية تشتم مايا دياب على الهواء.. والسبب؟

فيديو: نضال الأحمدية تشتم مايا دياب على الهواء.. والسبب؟

&#34;شعور رائع.. إنه رَجُلي&#34;.. ريكي مارتن يقضي أوقاتًا حميمة مع &#34;زوجه&#34; السوري

"شعور رائع.. إنه رَجُلي".. ريكي مارتن يقضي أوقاتًا حميمة مع "زوجه" السوري

بعد إليسا.. شقيقتها مصابة بمرض السرطان

بعد إليسا.. شقيقتها مصابة بمرض السرطان

عبدالغني النجدي.. أشهر شنب في السينما وكان يبيع النكتة بـ&#34;جنيه&#34; لإسماعيل ياسين وشكوكو

عبدالغني النجدي.. أشهر شنب في السينما وكان يبيع النكتة بـ"جنيه" لإسماعيل ياسين وشكوكو

أحلام تزف بشرى سارة للسعوديين فقط

أحلام تزف بشرى سارة للسعوديين فقط

زوجة ماجد المصري الأولى فنانة معتزلة فمن هي وكيف أصبح شكلها؟

زوجة ماجد المصري الأولى فنانة معتزلة فمن هي وكيف أصبح شكلها؟

أحمد فهمي يقارن بين هنا الزاهد والحصان

أحمد فهمي يقارن بين هنا الزاهد والحصان

تامر أمين يكشف مفاجأة بشأن فستان رانيا يوسف: &#34;مينفعش تستعبطينا يا رانيا&#34;

تامر أمين يكشف مفاجأة بشأن فستان رانيا يوسف: "مينفعش تستعبطينا يا رانيا"

طرد صحافية من مجلس النواب بسبب ملابسها &#34;الفاضحة&#34;.. شاهد الصورة الصادمة

طرد صحافية من مجلس النواب بسبب ملابسها "الفاضحة".. شاهد الصورة الصادمة

عربي

الحوثيون يرفضون مقترحاً تقدمت به الحكومة خلال محادثات السويد الأممية

الحوثيون يرفضون مقترحاً تقدمت به الحكومة خلال محادثات السويد الأممية

سوريا تُقر موازنة 2019 بدون عجز

سوريا تُقر موازنة 2019 بدون عجز

تعليق من وزير خارجية البحرين على أنفاق حزب الله

تعليق من وزير خارجية البحرين على أنفاق حزب الله

دول عربية تُحذر رعاياها بفرنسا من المظاهرات

دول عربية تُحذر رعاياها بفرنسا من المظاهرات