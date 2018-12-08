ظريف: صفقات السلاح الأمريكية للشرق الأوسط تحوله إلى "برميل بارود"



يشار إلى أن العلاقات بين طهران وواشنطن، تمر بأسوأ مراحلها، خاصة بعد أن فرضت الإدارة الأمريكية قبل نحو شهر، عقوبات جديدة على شركات إيرانية.



رام الله - دنيا الوطنقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، يوم السبت: إن الولايات المتحدة تبيع أسلحة للشرق الأوسط، بما يزيد عن احتياجات المنطقة، مما يحولها إلى "برميل بارود".ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن ظريف قوله: إن "مستوى مبيعات السلاح الأمريكية غير معقول، ويتجاوز كثيراً الاحتياجات الإقليمية، ويشير هذا إلى السياسات شديدة الخطورة التي يتبعها الأمريكيون"، وذلك وفق ما ذكرت وكالة (رويترز).