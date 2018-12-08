الحزب الحاكم في ألمانيا ينتخب خليفة ميركل

رام الله - دنيا الوطنانتخب حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، الحاكم في ألمانيا، خليفة المستشارة أنغيلا ميركل زعيمة جديدة له، ليصبح على عاتقها مهمة فتح صفحة جديدة، وتحسين الوضع الانتخابي للحزب بعد 18 عاماً تحت قيادة ميركل.وتفوقت أنغريت كرامب كارينباور ( 56 عاماً) على منافسها الآخر، فريدريش ميرتس، خلال مؤتمر الحزب المنعقد في مدينة هامبورغ.وتشير نتائج الانتخابات، إلى استمرار نفس السياسة التي انتهجتها ميركل، وإلى أن كارينباور ستعمل بشكل جيد مع ميركل في آخر فترة ولاية لها كمستشارة.وفازت كارينباور في جولة الإعادة بـ517 صوتا مقابل 482 صوتا لميرتس، بعد خروج المرشح الثالث وزير الصحة ينس شبان، في الجولة الأولى من التصويت.وسارعت كارينباور، التي كانت تشغل منصب الأمينة العامة للحزب، إلى احتضان ميركل فور إعلان النتائج، وسرعان ما دعت إلى الوحدة بعد التصويت، قائلة: "هناك مكان في هذا الحزب لمنافسيها على قيادة الحزب الذين فازت عليهم".