أبو نجم: الحكومة الفرنسية لم تتعامل بشكل ذكي مع مُظاهرات السترات الصفراء

رام الله - دنيا الوطنقال المحلل السياسي والكاتب الصحفي، ميشيل أبو نجم، إنَّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يُريد أن تمر عاصفة التظاهرات على البلاد بِسلام، قبل أن يتحدث.وأضاف أبو نجم، أنَّه كان غريبًا أمس الخميس، تصريح رئيس البرلمان وهو مقرب للغاية من ماكرون، أن الرئيس لا يُريد أنْ يتحدث اليوم، ولا يُريد أن «يصب الزيت على النار»، وهذا شئ غريب، إذا أنه ليس من المطلوب من الرئيس أن يصب الزيت على النار لكن أن يجد الحلول.وأشار أبو نجم»، إلى أنه مطلوب من الرئيس الفرنسي أن يحل مشاكل المواطنين، موضحا أن الدولة الفرنسية لم تتعامل بشكل ذكي مع موجة الاحتجاجات، التي بدأت بَسيطة ثم تطورت ثم تجمعت حولها مطالب كثيرة.