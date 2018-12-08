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دولي

ترامب يصف "تيلرسون" بالغبي

ترامب يصف "تيلرسون" بالغبي
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون
رام الله - دنيا الوطن
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزير الخارجية الأمريكي السابق ريكس تيلرسون، بأنه كان "غبيًا".

وكان تيلرسون، قد قال عن ترامب في مقابلة تلفزيونية، إنه شخص "غير منضبط" وأراد دائمًا خرق القانون.

وتيلرسون، الذي طرده ترامب من وظيفته في آذار/ مارس الماضي، لم يحاول أبداً أن يخفي علاقته السيئة مع ترامب، وقال خلال المقابلة للإعلامي المخضرم بوب شيفر: "أعتقد أن جزءاً من ذلك يعود في الحقيقة إلى اختلاف أساليبنا بشكل صارخ".

وقال: "كنت أقول له حسناً سيدي الرئيس، أفهم ما الذي تريد عمله لكن لا يمكنك القيام بذلك بهذه الطريقة، لأن فيها انتهاكاً للقانون وانتهاكاً للمعاهدات".

وأضاف تيلرسون، "كان يصاب حقاً بالإحباط"، متابعاً "أعتقد أنه سئم مني لكوني الرجل الذي يقول له كل يوم لا تستطيع فعل هذا، ودعنا نتكلم حول ما الذي نستطيع فعله".

وبعد ساعات من بث المقابلة، أعرب ترامب عن غضبه، ورد في تغريدة قاسية قال فيها: إن تيلرسون "لا يمتلك الأهلية العقلية المطلوبة" ليكون على رأس الدبلوماسية الأميركية.

وأضاف "كان غبياً كصخرة، ولم أستطع التخلص منه بالسرعة الكافية، وكان كسولاً إلى حد كبير، الآن بات اللعب بطريقة مختلفة كلياً، وروح معنوية عظيمة في الخارجية الأمريكية".

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