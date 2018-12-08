ترامب يخسر معركة مجلس الأمن بشأن كوريا الشمالية

رام الله - دنيا الوطنتخلت الولايات المتحدة، عن مساع لعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خامس اجتماع سنوي، بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية هذا الشهر، لعدم الحصول على دعم كاف لهذه الخطوة.ويتطلب عقد اجتماع دعماً من تسع دول على الأقل من إجمالي 15 دولة يتألف منها مجلس الأمن.ولم تنجح الصين حليفة بيونغ يانغ في محاولات منع عقد هذا الاجتماع على مدى السنوات الأربع الماضية، لكن دبلوماسيين قالوا: إن ثماني دول فقط أيدت الدعوة لعقد هذا الاجتماع هذه المرة.وقال مسؤول أمريكي: "إذا لم نتمكن من إجراء هذه المناقشة المهمة في هذا الشهر، فنحن نأمل أن نعيد النظر في عقد هذا الاجتماع في العام الجديد، ما زالت الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء وضع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية".واتهمت كوريا الشمالية الأسبوع الماضي الولايات المتحدة في خطاب لمجلس الأمن بمحاولة الاستفزاز و"السعي لمواجهة" بتبنيها طلباً في المجلس لعقد اجتماع على الرغم من جهود زعيمها كيم جونغ أون، والرئيس الأميركي دونالد ترامب، للعمل نحو تحقيق هدف بيونغيانغ نزع السلاح النووي.ويمكن للولايات المتحدة، أن تحاول مجدداً في كانون الثاني/ يناير، عندما تتغير الدول التي تشغل خمس مقاعد في مجلس الأمن.