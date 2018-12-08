دولي

وزير إسرائيلي: جيشنا قد يزحف على لبنان

وزير إسرائيلي: جيشنا قد يزحف على لبنان
رام الله - دنيا الوطن
أكد يسرائيل كاتس، وزير الاستخبارات الإسرائيلي، أنه لا يستبعد زحف جيش بلاده على لبنان مضطراً؛ للتصدي لتهديد أنفاق حزب الله التي تم كشفها مؤخراً.

وقال كاتس: "إن وحدات الجيش تعمل حتى الآن للعثور على الأنفاق وتدميرها داخل أراضي إسرائيل"، مستثنياً احتمال أن يؤدي دخول الجيش الإسرائيلي الأراضي اللبنانية، إلى مواجهة كبيرة مع حزب الله، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من أن حزب الله يسعى إلى إرسال "كتائب كاملة" إلى إسرائيل، بما في ذلك عبر الأنفاق، بهدف الاستيلاء على الأراضي، واختطاف وقتل الإسرائيليين.

وقال: "إن أنفاق حزب الله، أوسع من أنفاق حركة حماس في غزة، وهي تسمح بمرور الدراجات النارية والجرارات ومختلف العربات".

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