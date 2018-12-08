دولي

مجلس طلاب جامعة نيويورك يقرر مقاطعة الشركات المتعاونة مع إسرائيل

مجلس طلاب جامعة نيويورك يقرر مقاطعة الشركات المتعاونة مع إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
صوّت مجلس الطلاب في جامعة نيويورك الأميركيّة، الخميس، لصالح قرار بمقاطعة الشركات التي تتعاون مع إسرائيل.

ودعم القرار أكثر من 60 منظمة طلابية و30 عضوًا من أعضاء الطاقم التدريسي في الجامعة، على أن يتم تقديمه خلال الفصل الدراسي المقبل لمجلس شيوخ الجامعة ومن ثم للهيئة الإدارية فيها، وعندها سيكون ملزمًا.

ويستهدف القرار ثلاث شركات أميركيّة كبرى يتعاون بعض الكليّات معها، هي (كاتربيلر) و(جنرال إلكترك) وعملاقة صناعة الأسلحة (لوكهيد مارتين)، وهي شركات تزود الجيش الإسرائيليّ بالبلدوزرات والمروحيات والطائرات الحربية ومحرّكات للعربات التابعة للجيش الإسرائيلي.

واستمرّ التصويت طوال الليل، وأسفرت نتائجه عن تأييد 35  عضوًا في مجلس الطلاب للقرار، بينما عارضه 14 وامتنع 14  عن التصويت.

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