ترامب يعين هيذر ناويرت سفيرة لبلاده في الأمم المتحدة

رام الله - دنيا الوطنعين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هيذر ناويرت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مندوبة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، وذلك بعد حصولها على موافقة مجلس الشيوخ على تعيينها.وكشف ترامب للصحفيين الشهر الماضي أنه يفكير في هيذر ناويرت بشكل جدي لتولي منصب مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة، مضيفا أنها ممتازة وتعمل معنا وتدعمنا منذ مدة طويلة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).يشار إلى أن هيذر ناويرت هي مذيعة سابقة في شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية، وانضمت إلى وزارة الخارجية الأمريكية في نيسان/أبريل 2017 حيث عملت في عهد وزيري الخارجية السابق ريكس تيلرسون والحالي مايك بومبيو، وتمت تسميتها قائما بأعمال نائب وزير الخارجية للشؤون الدبلوماسية العامة والعلاقات العامة من آذار/مارس حتى تشرين الاول/أكتوبر 2018.