(هآرتس): دولة أوروبية دربت قوة من الجيش الإسرائيلي على تدمير أنفاق حزب الله

رام الله - دنيا الوطنكشفت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن قوة من الجيش الإسرائيلي تلقت تدريبات على هدم أنفاق حزب الله عند الحدود مع لبنان، في إحدى دول أوروبا الغربية، العام الماضي،ووفقا للصحيفة، فقد جاء ذلك استعداد لتنفيذ عملية كهذه في توقيت ما، والتي بدأ تنفيذها هذا الأسبوع تحت تسمية (الدرع الشمالي).وأوضحت (هآرتس)، أن 11 جندياً وضابطاً من سلاح الهندسة، أرسلوا إلى التدرب على أيدي خبراء في تلك الدولة على الحفر في أنواع مختلفة من التربة المشابه لتلك التي تقع أنفاق حزب الله تحتها.وأضافت الصحيفة كانت بعثة الجنود والضباط إلى أوروبا سرية، وأرسل الجيش الإسرائيلي هذه البعثة بعد إدراكه أن القوات الإسرائيلية ليست معتادة على العمل في ظروف المنطقة الحدودية مع لبنان.