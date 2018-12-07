دولي

(هآرتس): دولة أوروبية دربت قوة من الجيش الإسرائيلي على تدمير أنفاق حزب الله

(هآرتس): دولة أوروبية دربت قوة من الجيش الإسرائيلي على تدمير أنفاق حزب الله
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن قوة من الجيش الإسرائيلي تلقت تدريبات على هدم أنفاق حزب الله عند الحدود مع لبنان، في إحدى دول أوروبا الغربية، العام الماضي،

ووفقا للصحيفة، فقد جاء ذلك استعداد لتنفيذ عملية كهذه في توقيت ما، والتي بدأ تنفيذها هذا الأسبوع تحت تسمية (الدرع الشمالي).

وأوضحت (هآرتس)، أن 11 جندياً وضابطاً من سلاح الهندسة، أرسلوا إلى التدرب على أيدي خبراء في تلك الدولة على الحفر في أنواع مختلفة من التربة المشابه لتلك التي تقع أنفاق حزب الله تحتها.

وأضافت الصحيفة كانت بعثة الجنود والضباط إلى أوروبا سرية، وأرسل الجيش الإسرائيلي هذه البعثة بعد إدراكه أن القوات الإسرائيلية ليست معتادة على العمل في ظروف المنطقة الحدودية مع لبنان.

أخبار ذات صلة

ترامب يعين هيذر ناويرت سفيرة لبلاده في الأمم المتحدة

ترامب يعين هيذر ناويرت سفيرة لبلاده في الأمم المتحدة

فيضانات تضرب وسط إسرائيل تؤدي لإغلاق شوارع رئيسية

فيضانات تضرب وسط إسرائيل تؤدي لإغلاق شوارع رئيسية

أميركا تمنع إسرائيل من بيع سرب طائرات (إف 16) لكرواتيا

أميركا تمنع إسرائيل من بيع سرب طائرات (إف 16) لكرواتيا

ساره نتنياهو تخضع للتحقيق بشبهة تضليل مراقب الدولة

ساره نتنياهو تخضع للتحقيق بشبهة تضليل مراقب الدولة

عائلة غولدين: نتنياهو يدرك أن هناك فرصة تاريخية لإعادة الجنود

عائلة غولدين: نتنياهو يدرك أن هناك فرصة تاريخية لإعادة الجنود

بلاغ كاذب يُرعب موظفي CNN

بلاغ كاذب يُرعب موظفي CNN

تلوث الهواء قتل أكثر من مليون هندي

تلوث الهواء قتل أكثر من مليون هندي

ترامب يحسم اختيار مندوبة واشنطن في الأمم المتحدة

ترامب يحسم اختيار مندوبة واشنطن في الأمم المتحدة

التعليقات

الدنيا حكايات

رجال أعمال أونطة

رجال أعمال أونطة

شؤون فلسطينية

السفير الأردني لدى فلسطين يلتقي رئيس دائرة التربية والتعليم في منظمة التحرير الفلسطينية

السفير الأردني لدى فلسطين يلتقي رئيس دائرة التربية والتعليم في منظمة التحرير الفلسطينية

عريقات: ما جرى بالامم المتحدة انتصار للوحدة الفلسطينية أمام الغطرسة الأمريكية الإسرائيلية

عريقات: ما جرى بالامم المتحدة انتصار للوحدة الفلسطينية أمام الغطرسة الأمريكية الإسرائيلية

حماس: فشل أمريكا بإدانة المقاومة انتصار للحق الفلسطيني

حماس: فشل أمريكا بإدانة المقاومة انتصار للحق الفلسطيني

د.مجدلاني: افشال ادانة حماس صفعة لترامب ونتنياهو وعلى حماس التقاط الرسالة بانجاز المصالحة

د.مجدلاني: افشال ادانة حماس صفعة لترامب ونتنياهو وعلى حماس التقاط الرسالة بانجاز المصالحة

تيسير خالد: الادارة الاميركية تلقت صفعة جديدة تستحقها في الجمعية العامة للأمم المتحدة

تيسير خالد: الادارة الاميركية تلقت صفعة جديدة تستحقها في الجمعية العامة للأمم المتحدة

رأفت: منظمة التحرير تثمن موقف الدول التي انحازت للحق الفلسطيني في الامم المتحدة

رأفت: منظمة التحرير تثمن موقف الدول التي انحازت للحق الفلسطيني في الامم المتحدة

عشراوي: تصويت الجمعية العامة ضد مشروع القرار الامريكي ومع المشروع الإيرلندي مبدئي

عشراوي: تصويت الجمعية العامة ضد مشروع القرار الامريكي ومع المشروع الإيرلندي مبدئي

إصابات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية

إصابات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية

منوعات

عبدالغني النجدي.. أشهر شنب في السينما وكان يبيع النكتة بـ&#34;جنيه&#34; لإسماعيل ياسين وشكوكو

عبدالغني النجدي.. أشهر شنب في السينما وكان يبيع النكتة بـ"جنيه" لإسماعيل ياسين وشكوكو

أحلام تزف بشرى سارة للسعوديين فقط

أحلام تزف بشرى سارة للسعوديين فقط

زوجة ماجد المصري الأولى فنانة معتزلة فمن هي وكيف أصبح شكلها؟

زوجة ماجد المصري الأولى فنانة معتزلة فمن هي وكيف أصبح شكلها؟

أحمد فهمي يقارن بين هنا الزاهد والحصان

أحمد فهمي يقارن بين هنا الزاهد والحصان

تامر أمين يكشف مفاجأة بشأن فستان رانيا يوسف: &#34;مينفعش تستعبطينا يا رانيا&#34;

تامر أمين يكشف مفاجأة بشأن فستان رانيا يوسف: "مينفعش تستعبطينا يا رانيا"

طرد صحافية من مجلس النواب بسبب ملابسها &#34;الفاضحة&#34;.. شاهد الصورة الصادمة

طرد صحافية من مجلس النواب بسبب ملابسها "الفاضحة".. شاهد الصورة الصادمة

هذا الطفل أصبح أشهر نجوم مصر.. من هو؟

هذا الطفل أصبح أشهر نجوم مصر.. من هو؟

موقف مُحرج لـ&#34;أنغام&#34; بحفل الكويت.. لن تتخيل من الذي أفقدها التركيز تماماً؟

موقف مُحرج لـ"أنغام" بحفل الكويت.. لن تتخيل من الذي أفقدها التركيز تماماً؟

ياسمين صبري تكشف سبب اختفائها الغامض وتحسم الأمر

ياسمين صبري تكشف سبب اختفائها الغامض وتحسم الأمر

فاشنيستا سعودية في إعلان &#34;غير لائق&#34; للقرآن الكريم.. وهربت بعد الهجوم

فاشنيستا سعودية في إعلان "غير لائق" للقرآن الكريم.. وهربت بعد الهجوم

عربي

المغرب يفكك خلية موالية لتنظيم الدولة

المغرب يفكك خلية موالية لتنظيم الدولة

الشرعية اليمنية تعلن شروطها بشأن مطار صنعاء وميناء الحديدة

الشرعية اليمنية تعلن شروطها بشأن مطار صنعاء وميناء الحديدة

لبنان يشكو إسرائيل للأمم المتحدة بعد التسجيلات الصوتية

لبنان يشكو إسرائيل للأمم المتحدة بعد التسجيلات الصوتية

دولة أوروبية تنتظر زيارة بشار الأسد

دولة أوروبية تنتظر زيارة بشار الأسد