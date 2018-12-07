فيضانات تضرب وسط إسرائيل تؤدي لإغلاق شوارع رئيسية

رام الله - دنيا الوطنأدت الأحوال الجوية الماطرة والعاصفة التي تجتاح المنطقة حاليا، إلى غرق عدد من الشوارع والأحياء السكنية وسط إسرائيل.ووفقاً لموقع (مكان) الإسرائيلي، فقد حاصرت مياه الأمطار، حوالي 80 شخصاً داخل منازلهم في القرية الزراعية (اخيعيزير) بالقرب من مطار بن غوريون الدولي، بعد أن غمرتها مياه الأمطار.وأوضح الموقع، أن الشرطة الإسرائيلية أغلقت صباح اليوم عدة مقاطع طرق وسط إسرائيل، بسبب غمرها بمياه السيول، من بينها مسالك ايالون في تل ابيب، من مفرق (غليلوت) وحتى (غانوت) في الاتجاهين بعد أن فاض وادي (ايالون).كما أغلق طريق رقم 40 من (برينير) إلى (كيدرون)، بعد أن غمرته المياه، وقامت قوات من المطافئ بتخليص عشرات السائقين حوصروا في هذه الطرق.وفي (اشكلون) أخمدت فرق الإطفاء حريق شب في شقة داخل عمارة سكنية مكونة من تسعة طوابق، وتم إجلاء شخصين من العمارة حيث وصفت حالتهما بالطفيفة إثر استنشاقهما الدخان.