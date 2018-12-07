دولي

فيضانات تضرب وسط إسرائيل تؤدي لإغلاق شوارع رئيسية

فيضانات تضرب وسط إسرائيل تؤدي لإغلاق شوارع رئيسية
رام الله - دنيا الوطن
أدت الأحوال الجوية الماطرة والعاصفة التي تجتاح المنطقة حاليا، إلى غرق عدد من الشوارع والأحياء السكنية وسط إسرائيل.

ووفقاً لموقع (مكان) الإسرائيلي، فقد حاصرت مياه الأمطار، حوالي 80 شخصاً داخل منازلهم في القرية الزراعية (اخيعيزير) بالقرب من مطار بن غوريون الدولي، بعد أن غمرتها مياه الأمطار.

وأوضح الموقع، أن الشرطة الإسرائيلية أغلقت صباح اليوم عدة مقاطع طرق وسط إسرائيل، بسبب غمرها بمياه السيول، من بينها مسالك ايالون في تل ابيب، من مفرق (غليلوت) وحتى (غانوت) في الاتجاهين بعد أن فاض وادي (ايالون).

كما أغلق طريق رقم 40 من (برينير) إلى (كيدرون)، بعد أن غمرته المياه، وقامت قوات من المطافئ بتخليص عشرات السائقين حوصروا في هذه الطرق.

وفي (اشكلون) أخمدت فرق الإطفاء حريق شب في شقة داخل عمارة سكنية مكونة من تسعة طوابق، وتم إجلاء شخصين من العمارة حيث وصفت حالتهما بالطفيفة إثر استنشاقهما الدخان.

أخبار ذات صلة

(هآرتس): دولة أوروبية دربت قوة من الجيش الإسرائيلي على تدمير أنفاق حزب الله

(هآرتس): دولة أوروبية دربت قوة من الجيش الإسرائيلي على تدمير أنفاق حزب الله

أميركا تمنع إسرائيل من بيع سرب طائرات (إف 16) لكرواتيا

أميركا تمنع إسرائيل من بيع سرب طائرات (إف 16) لكرواتيا

ساره نتنياهو تخضع للتحقيق بشبهة تضليل مراقب الدولة

ساره نتنياهو تخضع للتحقيق بشبهة تضليل مراقب الدولة

عائلة غولدين: نتنياهو يدرك أن هناك فرصة تاريخية لإعادة الجنود

عائلة غولدين: نتنياهو يدرك أن هناك فرصة تاريخية لإعادة الجنود

بلاغ كاذب يُرعب موظفي CNN

بلاغ كاذب يُرعب موظفي CNN

تلوث الهواء قتل أكثر من مليون هندي

تلوث الهواء قتل أكثر من مليون هندي

ترامب يحسم اختيار مندوبة واشنطن في الأمم المتحدة

ترامب يحسم اختيار مندوبة واشنطن في الأمم المتحدة

أول دولة في العالم مواصلاتها العامة &#34;بالمجان&#34;

أول دولة في العالم مواصلاتها العامة "بالمجان"

التعليقات

الدنيا حكايات

رجال أعمال أونطة

رجال أعمال أونطة

شؤون فلسطينية

إصابات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية

إصابات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية

للمشاركة بجمعة &#34;انتفاضة الحجارة الكبرى&#34;.. الجماهير تتوافد لمخيمات العودة شرقي قطاع غزة

للمشاركة بجمعة "انتفاضة الحجارة الكبرى".. الجماهير تتوافد لمخيمات العودة شرقي قطاع غزة

المطران حنا: استهداف الاحتلال للشخصيات المقدسية علامة ضعف وليست قوة

المطران حنا: استهداف الاحتلال للشخصيات المقدسية علامة ضعف وليست قوة

الحكومة: الادارة الأمريكية تُريد تزييف الحقائق على المستوى العالمي

الحكومة: الادارة الأمريكية تُريد تزييف الحقائق على المستوى العالمي

بحر: فشل مشروع القرار الأمريكي يمثل انتصارًا لحماس

بحر: فشل مشروع القرار الأمريكي يمثل انتصارًا لحماس

المالكي: العالم رفض الابتزاز الأمريكي وحرف الحقائق

المالكي: العالم رفض الابتزاز الأمريكي وحرف الحقائق

النخالة: علينا أن نتوحد حول قضيتنا وسنجد بعدها من يقف معنا

النخالة: علينا أن نتوحد حول قضيتنا وسنجد بعدها من يقف معنا

الكشف عن آلية صرف المنحة القطرية للموظفين بغزة

الكشف عن آلية صرف المنحة القطرية للموظفين بغزة

منوعات

عبدالغني النجدي.. أشهر شنب في السينما وكان يبيع النكتة بـ&#34;جنيه&#34; لإسماعيل ياسين وشكوكو

عبدالغني النجدي.. أشهر شنب في السينما وكان يبيع النكتة بـ"جنيه" لإسماعيل ياسين وشكوكو

أحلام تزف بشرى سارة للسعوديين فقط

أحلام تزف بشرى سارة للسعوديين فقط

زوجة ماجد المصري الأولى فنانة معتزلة فمن هي وكيف أصبح شكلها؟

زوجة ماجد المصري الأولى فنانة معتزلة فمن هي وكيف أصبح شكلها؟

أحمد فهمي يقارن بين هنا الزاهد والحصان

أحمد فهمي يقارن بين هنا الزاهد والحصان

تامر أمين يكشف مفاجأة بشأن فستان رانيا يوسف: &#34;مينفعش تستعبطينا يا رانيا&#34;

تامر أمين يكشف مفاجأة بشأن فستان رانيا يوسف: "مينفعش تستعبطينا يا رانيا"

طرد صحافية من مجلس النواب بسبب ملابسها &#34;الفاضحة&#34;.. شاهد الصورة الصادمة

طرد صحافية من مجلس النواب بسبب ملابسها "الفاضحة".. شاهد الصورة الصادمة

هذا الطفل أصبح أشهر نجوم مصر.. من هو؟

هذا الطفل أصبح أشهر نجوم مصر.. من هو؟

موقف مُحرج لـ&#34;أنغام&#34; بحفل الكويت.. لن تتخيل من الذي أفقدها التركيز تماماً؟

موقف مُحرج لـ"أنغام" بحفل الكويت.. لن تتخيل من الذي أفقدها التركيز تماماً؟

ياسمين صبري تكشف سبب اختفائها الغامض وتحسم الأمر

ياسمين صبري تكشف سبب اختفائها الغامض وتحسم الأمر

فاشنيستا سعودية في إعلان &#34;غير لائق&#34; للقرآن الكريم.. وهربت بعد الهجوم

فاشنيستا سعودية في إعلان "غير لائق" للقرآن الكريم.. وهربت بعد الهجوم

عربي

المغرب يفكك خلية موالية لتنظيم الدولة

المغرب يفكك خلية موالية لتنظيم الدولة

الشرعية اليمنية تعلن شروطها بشأن مطار صنعاء وميناء الحديدة

الشرعية اليمنية تعلن شروطها بشأن مطار صنعاء وميناء الحديدة

لبنان يشكو إسرائيل للأمم المتحدة بعد التسجيلات الصوتية

لبنان يشكو إسرائيل للأمم المتحدة بعد التسجيلات الصوتية

دولة أوروبية تنتظر زيارة بشار الأسد

دولة أوروبية تنتظر زيارة بشار الأسد