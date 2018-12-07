دولي

أميركا تمنع إسرائيل من بيع سرب طائرات (إف 16) لكرواتيا

أميركا تمنع إسرائيل من بيع سرب طائرات (إف 16) لكرواتيا
رام الله - دنيا الوطن
منعت الإدارة الأميركية، إسرائيل من المضي قدمًا في صفقة بيع 12 طائرة (إف 16)" إلى كرواتيا، وفقًا لما نقلته القناة العاشرة الإسرائيلية، مساء أمس الخميس، عن 10 مسؤولين إسرائيليين مطلعين عن مجريات الصفقة التي تصل قيمتها إلى نصف مليار دولار.

يذكر أن الصفقة كان قد أبرمها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو مع نظيره الكرواتي، أندريه بلينكوفيتش، خلال اللقاء الذي جمعهما على هامش منتدى دافوس الاقتصادي بسويسرا، كانون الثاني/يناير الماضي، وأعلن عنها رسميا في آذار/ مارس الماضي.

وبحسب المصادر فإن الولايات المتحدة، أرسلت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، رسائل إلى الحكومة الإسرائيلية، لمنع إتمام الصفقة، عبّرت من خلالها عن رفضها للموافقة على بيع الطائرات التي اشترتها إسرائيل أصلا من الإدارة الأميركية، من بيعها لطرف ثالث، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).

ووفقا للمسؤولين الإسرائيليين، فإن الأميركيين غاضبون من الإجراءات التي اتبعتها إسرائيل للفوز على الولايات المتحدة بالمناقصة، حيث أضافت أنظمة إلكترونية حديثة للطائرات الأميركية القديمة، صنعت في إسرائيل، وذلك لإقناع كرواتيا بشرائها.

واعتبر الأميركيون أن إسرائيل تصرفت على نحو غير عادل وأنها تحاول تحقق الأرباح على حساب الولايات المتحدة وصفقات السلاح الأميركية، وشددت الإدارة الأميركية على أن الحديث يدور في الأصل عن طائرات أميركية يمنع على إسرائيل بيعها لطرف ثالث، ناهيك عن دخولها في مناقصة لبيعها في منافسة مباشرة مع الولايات المتحدة الأميركية.

وأشارت القناة الإسرائيلية إلى غضب المسؤولين الكرواتيين من توقف الصفقة، حيث نقل مسؤولون كرواتيون كبار، مؤخرًا، رسائل إلى إسرائيل مفادها أنه يجب عليها حل هذه الإشكالية مع الإدارة الأميركية في أقرب وقت ممكن.

وطرح نتنياهو موضوع الصفقة التي تعطلت مؤخرًا للنقاش خلال لقائه "العاجل"، بوزير الخارجية الأميركية، مايك بومبيو، في بروكسل، الإثنين الماضي، ووفقًا للمصادر قال بومبيو لنتنياهو: "أنا لا أعارض، وزير الدفاع جيمس ماتيس هو من يعارض إبرام الصفقة الإسرائيلية ويعطلها".  

وتنص الصفقة على بيع إسرائيل لكرواتيا سرب (12 طائرة) من طائرات (إف 16)، من الفائض الموجود لدى الجيش الإسرائيلي.

وتقدر قيمة الصفقة، في حال إنجازها، بنحو نصف مليار دولار. وتقود الصفقة شركة (إلبيت) التي يفترض أن تعمل على تطوير أنظمة الطيران الإلكترونية لطائرت (أف 16).

تجدر الإشارة إلى أنه في حال إنجاز هذه الصفقة، فإنها ستكون المرة الثانية التي تسمح فيها الولايات المتحدة لإسرائيل ببيع طائرات من إنتاجها بعد أن خرجت من الخدمة العملانية في سلاح الجو، حيث سبق أن سمحت لها ببيع طائرات (سكايهوك) لأندونيسيا ودول أخرى في الماضي.

أخبار ذات صلة

ساره نتنياهو تخضع للتحقيق بشبهة تضليل مراقب الدولة

ساره نتنياهو تخضع للتحقيق بشبهة تضليل مراقب الدولة

عائلة غولدين: نتنياهو يدرك أن هناك فرصة تاريخية لإعادة الجنود

عائلة غولدين: نتنياهو يدرك أن هناك فرصة تاريخية لإعادة الجنود

بلاغ كاذب يُرعب موظفي CNN

بلاغ كاذب يُرعب موظفي CNN

تلوث الهواء قتل أكثر من مليون هندي

تلوث الهواء قتل أكثر من مليون هندي

ترامب يحسم اختيار مندوبة واشنطن في الأمم المتحدة

ترامب يحسم اختيار مندوبة واشنطن في الأمم المتحدة

أول دولة في العالم مواصلاتها العامة &#34;بالمجان&#34;

أول دولة في العالم مواصلاتها العامة "بالمجان"

تعرف على آخر ما تلفظ به جورج بوش قبل رحيله

تعرف على آخر ما تلفظ به جورج بوش قبل رحيله

هايلي: هناك 700 قرار يدين إسرائيل بالمقابل لا يوجد منها يدين حماس

هايلي: هناك 700 قرار يدين إسرائيل بالمقابل لا يوجد منها يدين حماس

التعليقات

الدنيا حكايات

رجال أعمال أونطة

رجال أعمال أونطة

شؤون فلسطينية

المطران حنا: استهداف الاحتلال للشخصيات المقدسية علامة ضعف وليست قوة

المطران حنا: استهداف الاحتلال للشخصيات المقدسية علامة ضعف وليست قوة

الحكومة: الادارة الأمريكية تُريد تزييف الحقائق على المستوى العالمي

الحكومة: الادارة الأمريكية تُريد تزييف الحقائق على المستوى العالمي

بحر: فشل مشروع القرار الأمريكي يمثل انتصارًا لحماس

بحر: فشل مشروع القرار الأمريكي يمثل انتصارًا لحماس

المالكي: العالم رفض الابتزاز الأمريكي وحرف الحقائق

المالكي: العالم رفض الابتزاز الأمريكي وحرف الحقائق

إعلان عاجل من داخلية غزة للمسافرين عبر معبر رفح

إعلان عاجل من داخلية غزة للمسافرين عبر معبر رفح

الأسبوع الـ37 لمسيرات العودة.. غزة تستعد لجمعة &#34;انتفاضة الحجارة الكبرى&#34;

الأسبوع الـ37 لمسيرات العودة.. غزة تستعد لجمعة "انتفاضة الحجارة الكبرى"

قوات الاحتلال تعتقل أربعة مواطنين من الضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل أربعة مواطنين من الضفة الغربية

أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم الجمعة

أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم الجمعة

منوعات

عبدالغني النجدي.. أشهر شنب في السينما وكان يبيع النكتة بـ&#34;جنيه&#34; لإسماعيل ياسين وشكوكو

عبدالغني النجدي.. أشهر شنب في السينما وكان يبيع النكتة بـ"جنيه" لإسماعيل ياسين وشكوكو

أحلام تزف بشرى سارة للسعوديين فقط

أحلام تزف بشرى سارة للسعوديين فقط

زوجة ماجد المصري الأولى فنانة معتزلة فمن هي وكيف أصبح شكلها؟

زوجة ماجد المصري الأولى فنانة معتزلة فمن هي وكيف أصبح شكلها؟

أحمد فهمي يقارن بين هنا الزاهد والحصان

أحمد فهمي يقارن بين هنا الزاهد والحصان

تامر أمين يكشف مفاجأة بشأن فستان رانيا يوسف: &#34;مينفعش تستعبطينا يا رانيا&#34;

تامر أمين يكشف مفاجأة بشأن فستان رانيا يوسف: "مينفعش تستعبطينا يا رانيا"

طرد صحافية من مجلس النواب بسبب ملابسها &#34;الفاضحة&#34;.. شاهد الصورة الصادمة

طرد صحافية من مجلس النواب بسبب ملابسها "الفاضحة".. شاهد الصورة الصادمة

هذا الطفل أصبح أشهر نجوم مصر.. من هو؟

هذا الطفل أصبح أشهر نجوم مصر.. من هو؟

موقف مُحرج لـ&#34;أنغام&#34; بحفل الكويت.. لن تتخيل من الذي أفقدها التركيز تماماً؟

موقف مُحرج لـ"أنغام" بحفل الكويت.. لن تتخيل من الذي أفقدها التركيز تماماً؟

ياسمين صبري تكشف سبب اختفائها الغامض وتحسم الأمر

ياسمين صبري تكشف سبب اختفائها الغامض وتحسم الأمر

فاشنيستا سعودية في إعلان &#34;غير لائق&#34; للقرآن الكريم.. وهربت بعد الهجوم

فاشنيستا سعودية في إعلان "غير لائق" للقرآن الكريم.. وهربت بعد الهجوم

عربي

الشرعية اليمنية تعلن شروطها بشأن مطار صنعاء وميناء الحديدة

الشرعية اليمنية تعلن شروطها بشأن مطار صنعاء وميناء الحديدة

لبنان يشكو إسرائيل للأمم المتحدة بعد التسجيلات الصوتية

لبنان يشكو إسرائيل للأمم المتحدة بعد التسجيلات الصوتية

دولة أوروبية تنتظر زيارة بشار الأسد

دولة أوروبية تنتظر زيارة بشار الأسد

نجل القذافي يعود للمشهد الليبي من جديد

نجل القذافي يعود للمشهد الليبي من جديد