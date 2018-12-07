عائلة غولدين: نتنياهو يدرك أن هناك فرصة تاريخية لإعادة الجنود

رام الله - دنيا الوطننقلت القناة السابعة الإسرائيلية ظهر اليوم الجمعة، عن سمحا غولدن، والد الضابط المحتجز لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة هدار غولدن قوله: "هناك فرصة حقيقية لعقد صفقة تبادل مع حماس من أجل إعادة أبنائنا من غزة".وأضاف غولدن: "تحدث معنا رئيس الحكومة "بنيامين نتنياهو" هاتفياً صباح اليوم، وأدركنا أنه يفهم وجود فرصة تاريخية لإعادة الجنود الإسرائيليين من خلال صفقة لن يكون هنا أفضل منها".وتابع: "أنا لا أريد أن أتحدث بما قاله نتنياهو في المحادثة التي دارت بيننا، ولكن أكتفي بالقول إنه يفهم وجود فرصة تاريخية تتيح لنا إعادة الجنود الأسرى من خلال صفقة تبادل مع حماس".واستطرد غولدن بقوله: "قلت لنتنياهو بعد خيبات الأمل الكثيرة التي مررنا بها، حان الوقت من أجل إعادة الأبناء"، مضيفا: "إن رئيس الوزراء يعرف ما الذي يجب فعله ونحن نتمنى أن يقوم بذلك قريباً".وكان أكثر من 300 شخص، شاركوا ظهر اليوم الجمعة في تجمع من أجل هدار الذي أقيم في كيبوتس "روحمه" في غلاف غزة، وكان من بين المشاركين عائلة الضابط في الجيش "هدار غولدن" المحتجز لدى المقاومة الفلسطينية في غزة.