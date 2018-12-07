دولي

عائلة غولدين: نتنياهو يدرك أن هناك فرصة تاريخية لإعادة الجنود

عائلة غولدين: نتنياهو يدرك أن هناك فرصة تاريخية لإعادة الجنود
رام الله - دنيا الوطن
نقلت القناة السابعة الإسرائيلية ظهر اليوم الجمعة، عن سمحا غولدن، والد الضابط المحتجز لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة هدار غولدن قوله: "هناك فرصة حقيقية لعقد صفقة تبادل مع حماس من أجل إعادة أبنائنا من غزة".

وأضاف غولدن: "تحدث معنا رئيس الحكومة "بنيامين نتنياهو" هاتفياً صباح اليوم، وأدركنا أنه يفهم وجود فرصة تاريخية لإعادة الجنود الإسرائيليين من خلال صفقة لن يكون هنا أفضل منها".

وتابع: "أنا لا أريد أن أتحدث بما قاله نتنياهو في المحادثة التي دارت بيننا، ولكن أكتفي بالقول إنه يفهم وجود فرصة تاريخية تتيح لنا إعادة الجنود الأسرى من خلال صفقة تبادل مع حماس".

واستطرد غولدن بقوله: "قلت لنتنياهو بعد خيبات الأمل الكثيرة التي مررنا بها، حان الوقت من أجل إعادة الأبناء"، مضيفا: "إن رئيس الوزراء يعرف ما الذي يجب فعله ونحن نتمنى أن يقوم بذلك قريباً".

وكان أكثر من 300 شخص، شاركوا ظهر اليوم الجمعة في تجمع من أجل هدار الذي أقيم في كيبوتس "روحمه" في غلاف غزة، وكان من بين المشاركين عائلة الضابط في الجيش "هدار غولدن" المحتجز لدى المقاومة الفلسطينية في غزة.

أخبار ذات صلة

أميركا تمنع إسرائيل من بيع سرب طائرات (إف 16) لكرواتيا

أميركا تمنع إسرائيل من بيع سرب طائرات (إف 16) لكرواتيا

ساره نتنياهو تخضع للتحقيق بشبهة تضليل مراقب الدولة

ساره نتنياهو تخضع للتحقيق بشبهة تضليل مراقب الدولة

بلاغ كاذب يُرعب موظفي CNN

بلاغ كاذب يُرعب موظفي CNN

تلوث الهواء قتل أكثر من مليون هندي

تلوث الهواء قتل أكثر من مليون هندي

ترامب يحسم اختيار مندوبة واشنطن في الأمم المتحدة

ترامب يحسم اختيار مندوبة واشنطن في الأمم المتحدة

أول دولة في العالم مواصلاتها العامة &#34;بالمجان&#34;

أول دولة في العالم مواصلاتها العامة "بالمجان"

تعرف على آخر ما تلفظ به جورج بوش قبل رحيله

تعرف على آخر ما تلفظ به جورج بوش قبل رحيله

هايلي: هناك 700 قرار يدين إسرائيل بالمقابل لا يوجد منها يدين حماس

هايلي: هناك 700 قرار يدين إسرائيل بالمقابل لا يوجد منها يدين حماس

التعليقات

الدنيا حكايات

رجال أعمال أونطة

رجال أعمال أونطة

شؤون فلسطينية

المطران حنا: استهداف الاحتلال للشخصيات المقدسية علامة ضعف وليست قوة

المطران حنا: استهداف الاحتلال للشخصيات المقدسية علامة ضعف وليست قوة

الحكومة: الادارة الأمريكية تُريد تزييف الحقائق على المستوى العالمي

الحكومة: الادارة الأمريكية تُريد تزييف الحقائق على المستوى العالمي

بحر: فشل مشروع القرار الأمريكي يمثل انتصارًا لحماس

بحر: فشل مشروع القرار الأمريكي يمثل انتصارًا لحماس

المالكي: العالم رفض الابتزاز الأمريكي وحرف الحقائق

المالكي: العالم رفض الابتزاز الأمريكي وحرف الحقائق

إعلان عاجل من داخلية غزة للمسافرين عبر معبر رفح

إعلان عاجل من داخلية غزة للمسافرين عبر معبر رفح

الأسبوع الـ37 لمسيرات العودة.. غزة تستعد لجمعة &#34;انتفاضة الحجارة الكبرى&#34;

الأسبوع الـ37 لمسيرات العودة.. غزة تستعد لجمعة "انتفاضة الحجارة الكبرى"

قوات الاحتلال تعتقل أربعة مواطنين من الضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل أربعة مواطنين من الضفة الغربية

أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم الجمعة

أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم الجمعة

منوعات

عبدالغني النجدي.. أشهر شنب في السينما وكان يبيع النكتة بـ&#34;جنيه&#34; لإسماعيل ياسين وشكوكو

عبدالغني النجدي.. أشهر شنب في السينما وكان يبيع النكتة بـ"جنيه" لإسماعيل ياسين وشكوكو

أحلام تزف بشرى سارة للسعوديين فقط

أحلام تزف بشرى سارة للسعوديين فقط

زوجة ماجد المصري الأولى فنانة معتزلة فمن هي وكيف أصبح شكلها؟

زوجة ماجد المصري الأولى فنانة معتزلة فمن هي وكيف أصبح شكلها؟

أحمد فهمي يقارن بين هنا الزاهد والحصان

أحمد فهمي يقارن بين هنا الزاهد والحصان

تامر أمين يكشف مفاجأة بشأن فستان رانيا يوسف: &#34;مينفعش تستعبطينا يا رانيا&#34;

تامر أمين يكشف مفاجأة بشأن فستان رانيا يوسف: "مينفعش تستعبطينا يا رانيا"

طرد صحافية من مجلس النواب بسبب ملابسها &#34;الفاضحة&#34;.. شاهد الصورة الصادمة

طرد صحافية من مجلس النواب بسبب ملابسها "الفاضحة".. شاهد الصورة الصادمة

هذا الطفل أصبح أشهر نجوم مصر.. من هو؟

هذا الطفل أصبح أشهر نجوم مصر.. من هو؟

موقف مُحرج لـ&#34;أنغام&#34; بحفل الكويت.. لن تتخيل من الذي أفقدها التركيز تماماً؟

موقف مُحرج لـ"أنغام" بحفل الكويت.. لن تتخيل من الذي أفقدها التركيز تماماً؟

ياسمين صبري تكشف سبب اختفائها الغامض وتحسم الأمر

ياسمين صبري تكشف سبب اختفائها الغامض وتحسم الأمر

فاشنيستا سعودية في إعلان &#34;غير لائق&#34; للقرآن الكريم.. وهربت بعد الهجوم

فاشنيستا سعودية في إعلان "غير لائق" للقرآن الكريم.. وهربت بعد الهجوم

عربي

الشرعية اليمنية تعلن شروطها بشأن مطار صنعاء وميناء الحديدة

الشرعية اليمنية تعلن شروطها بشأن مطار صنعاء وميناء الحديدة

لبنان يشكو إسرائيل للأمم المتحدة بعد التسجيلات الصوتية

لبنان يشكو إسرائيل للأمم المتحدة بعد التسجيلات الصوتية

دولة أوروبية تنتظر زيارة بشار الأسد

دولة أوروبية تنتظر زيارة بشار الأسد

نجل القذافي يعود للمشهد الليبي من جديد

نجل القذافي يعود للمشهد الليبي من جديد