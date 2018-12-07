دولي

بلاغ كاذب يُرعب موظفي CNN

بلاغ كاذب يُرعب موظفي CNN
رام الله - دنيا الوطن
أخلت شرطة نيويورك مكتب قناة "CNN" الإخبارية الأمريكية، من موظفيه، اليوم الجمعة، بعد تلقيها بلاغا أفاد بوجود عبوة ناسفة داخل المبنى.

وأعلنت الشرطة على موقعها أنها أخلت مكاتب واستوديوهات (CNN) من موظفيها بعد إنذار بوجود قنبلة فيها، إلا أنها أصدرت لاحقا بيانا أكدت فيه عدم العثور على أي عبوة ناسفة في المبنى ليتضح الأمر أنه عبارة عن بلاغ كاذب.

وطلبت الشرطة من موظفي المبنى العودة إلى أماكن عملهم مؤكدة عدم وجود أي تهديد أمني وخطر على حياتهم.

بذكر أنه تم إخلاء مكتب القناة في مركز "تايم وورنر" في نيويورك تشرين أول/ أكتوبر الماضي، بعد تهديد بوجود عبوة ناسفة.

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