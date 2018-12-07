تلوث الهواء قتل أكثر من مليون هندي

رام الله - دنيا الوطنأكدت دراسة حديثة، أن تلوث الهواء في الهند، تسبب في مقتل 1.24 مليون شخص عام 2017، وهو ما يشكل 12.5% من مجموع الوفيات المسجلة في ذلك العام.وأشارت الدراسة التي نشرت في دورية "لانسيت بلانيتيري هيلث"، إلى أن أكثر من 51% من هذه الوفيات كانت لأشخاص تقل أعمارهم عن 70 عاما.وأوضحت الدراسة، التي أجراها أكاديميون وعلماء من معاهد مختلفة في الهند ودول أخرى، أن العاصمة الهندية نيودلهي كانت الأكثر تعرضا للجسيمات الدقيقة المعروفة باسم بي.إم 2.5، والتي يمكن أن تصل إلى عمق الرئتين وتسبب مشاكل صحية خطيرة.وكشفت الدراسة، أن من بين العدد الإجمالي توفي نحو 670 ألفا جراء تلوث الهواء بشكل عام، كما توفي 480 ألفا بسبب تلوث الهواء في المنازل نتيجة استخدام وقود الطهي الصلب.