دولي

ترامب يحسم اختيار مندوبة واشنطن في الأمم المتحدة

ترامب يحسم اختيار مندوبة واشنطن في الأمم المتحدة
هيذر ناورت
رام الله - دنيا الوطن
قالت قناة "فوكس نيوز" الأميركية: إن الرئيس دونالد ترامب سيعلن رسميًا، اليوم الجمعة، عن قراره تعيين المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، هيذر ناورت، سفيرة لبلاده لدى الأمم المتحدة.

وأضافت القناة: "ترامب سينشر إعلانه صباح الجمعة عبر تويتر، حيث ستحل ناورت بدلًا من السفيرة السابقة نيكي هيلي، التي ستنهي عملها في المنصب نهاية هذا الشهر"، حيث كانت قد أعلنت في أوائل تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، استقالتها بشكل مفاجئ.

وكان ترامب، قال في وقت سابق: إنه ينظر "على نحو جاد" بتعيين ناورت في هذا المنصب، وأضاف: "هي ممتازة وتقف إلى جانبنا منذ فترة طويلة وتدعمنا منذ وقت طويل".

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