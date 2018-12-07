دولي

تعرف على آخر ما تلفظ به جورج بوش قبل رحيله

تعرف على آخر ما تلفظ به جورج بوش قبل رحيله
جورج بوش الأب والابن
رام الله - دنيا الوطن
كشفت تقارير إعلامية أمريكية عن الكلمات الأخيرة لجورج بوش الأب، الرئيس الـ41 للولايات المتحدة، الذي توفي السبت الماضي عن عمر ناهر 94 عاما.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصادر مقربة من العائلة تحدث الرئيس جورج دبليو إتش بوش مع ابنه عبر الهاتف. وقال الابن لوالده "لقد كنت أبا رائعا" وكان رد الأب وكلمته الأخيرة "أنا أيضا أحبك" وفقا لموقع روسيا اليوم.

كما نقلت وسائل الإعلام ما جاء على لسان وزير الخارجية الأسبق جيمس بيكر الذي أكد أن آخر كلمات الرئيس الراحل كانت موجهة لابنه جورج.

وقال جيمس بيكر في تصريح لشبكة "إي بي سي"، إنه عندما أخبر أحد مساعدي بوش الرئيس السابق أن بيكر يزوره، "استفاق وفتح عينيه.. ونظر إليه وقال مرحبا بك.. إلى أين نحن ذاهبون؟".

وأشار إلى أنه رد عليه قائلا: "نحن ذاهبون إلى الجنة". ورد بوش قائلا "جيد.. هذا هو المكان الذي أريد أن أذهب إليه".

أخبار ذات صلة

أول دولة في العالم مواصلاتها العامة &#34;بالمجان&#34;

أول دولة في العالم مواصلاتها العامة "بالمجان"

هايلي: هناك 700 قرار يدين إسرائيل بالمقابل لا يوجد منها يدين حماس

هايلي: هناك 700 قرار يدين إسرائيل بالمقابل لا يوجد منها يدين حماس

الجمعية العامة للأمم المتحدة ترفض مشروع القرار الأمريكي لإدانة حماس وتؤيد تحقيق السلام بالمنطقة

الجمعية العامة للأمم المتحدة ترفض مشروع القرار الأمريكي لإدانة حماس وتؤيد تحقيق السلام بالمنطقة

الجيش الإسرائيلي يُرسل لواء (الكوماندوز) للحدود الشمالية

الجيش الإسرائيلي يُرسل لواء (الكوماندوز) للحدود الشمالية

الجنائية الدولية تُعلن عن تقدم بملف محاكمة قادة الاحتلال دولياً

الجنائية الدولية تُعلن عن تقدم بملف محاكمة قادة الاحتلال دولياً

الحريري: التطورات التي تشهدها الحدود الجنوبية يجب ألا تؤدي للتصعيد

الحريري: التطورات التي تشهدها الحدود الجنوبية يجب ألا تؤدي للتصعيد

ضابط إسرائيلي: الهدف التكتيكي لنفق حزب الله في الجليل عزل بلدة مطولا

ضابط إسرائيلي: الهدف التكتيكي لنفق حزب الله في الجليل عزل بلدة مطولا

قوات (يونيفيل) الأممية تصل إسرائيل اليوم لتفقد النفق المُكتَشَف في الشمال

قوات (يونيفيل) الأممية تصل إسرائيل اليوم لتفقد النفق المُكتَشَف في الشمال

التعليقات

الدنيا حكايات

رجال أعمال أونطة

رجال أعمال أونطة

شؤون فلسطينية

فتح بغزة تبحث آفاق التعاون مع مؤسسة أولف بالمه والحزب الاشتراكى الديمقراطي السويدي

فتح بغزة تبحث آفاق التعاون مع مؤسسة أولف بالمه والحزب الاشتراكى الديمقراطي السويدي

الوفد البرلماني الفلسطيني يلتقي الحريري ووعود بتحسين أوضاع اللاجئين

الوفد البرلماني الفلسطيني يلتقي الحريري ووعود بتحسين أوضاع اللاجئين

أبو بكر: المصادقة على مشروع قانون حرمان الأسرى المصابين من العلاج جريمة مركبة

أبو بكر: المصادقة على مشروع قانون حرمان الأسرى المصابين من العلاج جريمة مركبة

نائب محافظ سلطة النقد يفتتح ورشة عمل حول إدماج النوع الاجتماعي بالقطاع المصرفي

نائب محافظ سلطة النقد يفتتح ورشة عمل حول إدماج النوع الاجتماعي بالقطاع المصرفي

الغزّاوي من مؤتمر القدس: مسؤوليتنا تجاه القدس تتضاعف ورهانُنا على الأجيال القادمة

الغزّاوي من مؤتمر القدس: مسؤوليتنا تجاه القدس تتضاعف ورهانُنا على الأجيال القادمة

إيرلندا وبوليفيا تطرحان مشروعاً مضاداً للمشروع الأمريكي فيما يتعلق بإدانة حماس

إيرلندا وبوليفيا تطرحان مشروعاً مضاداً للمشروع الأمريكي فيما يتعلق بإدانة حماس

منصور: نواصل الجهود للتصدي لمشروع قرار إدانة حماس بالأمم المتحدة

منصور: نواصل الجهود للتصدي لمشروع قرار إدانة حماس بالأمم المتحدة

عوض الله: تقدم جوهري بالشكوى التي قدمتها القيادة الفلسطينية بخصوص جرائم الاحتلال

عوض الله: تقدم جوهري بالشكوى التي قدمتها القيادة الفلسطينية بخصوص جرائم الاحتلال

منوعات

موقف مُحرج لـ&#34;أنغام&#34; بحفل الكويت.. لن تتخيل من الذي أفقدها التركيز تماماً؟

موقف مُحرج لـ"أنغام" بحفل الكويت.. لن تتخيل من الذي أفقدها التركيز تماماً؟

ياسمين صبري تكشف سبب اختفائها الغامض وتحسم الأمر

ياسمين صبري تكشف سبب اختفائها الغامض وتحسم الأمر

فاشنيستا سعودية في إعلان &#34;غير لائق&#34; للقرآن الكريم.. وهربت بعد الهجوم

فاشنيستا سعودية في إعلان "غير لائق" للقرآن الكريم.. وهربت بعد الهجوم

فيديو.. نجلاء بدر: لن أقبّل زوجي مرة ثانية في المهرجانات.. والسبب؟

فيديو.. نجلاء بدر: لن أقبّل زوجي مرة ثانية في المهرجانات.. والسبب؟

فيديو: فيفي عبده تطلب تقبيل شاب على الهواء فيرفض: &#34;لا ما ينفعش&#34;

فيديو: فيفي عبده تطلب تقبيل شاب على الهواء فيرفض: "لا ما ينفعش"

فيديو: نُهى نبيل تأكل وسط الذباب وتثير غضب متابعيه

فيديو: نُهى نبيل تأكل وسط الذباب وتثير غضب متابعيه

شاهد: نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار بإطلالة ملكية جريئة في دبي

شاهد: نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار بإطلالة ملكية جريئة في دبي

فيديو: نضال الأحمدية تُؤكد طلاق وائل كفوري.. ونادين الراسي زوجة مُعنَّف

فيديو: نضال الأحمدية تُؤكد طلاق وائل كفوري.. ونادين الراسي زوجة مُعنَّف

شاهد جمال ميريام كلينك لو كانت مُحجبة؟ منشفة على رأسها تثير الجدل

شاهد جمال ميريام كلينك لو كانت مُحجبة؟ منشفة على رأسها تثير الجدل

تسريب فيديو لفنانة عربية خلال استحمامها.. والأخيرة تعلّق: &#34;قتلتوني&#34;

تسريب فيديو لفنانة عربية خلال استحمامها.. والأخيرة تعلّق: "قتلتوني"

عربي

الجمارك العراقية تضبط سلعًا إسرائيلية في منفذ حدودي

الجمارك العراقية تضبط سلعًا إسرائيلية في منفذ حدودي

إسرائيل تخترق شبكة الاتصالات اللبنانية وتبث رسائل تهديد لسكان البلدات الحدودية

إسرائيل تخترق شبكة الاتصالات اللبنانية وتبث رسائل تهديد لسكان البلدات الحدودية

وزير بحريني: قضية قطر أكبر من حلها بـ &#34;حب الخشوم&#34;

وزير بحريني: قضية قطر أكبر من حلها بـ "حب الخشوم"

مشروع قرار أمريكي يُحمّل بن سلمان مسؤولية قتل خاشقجي

مشروع قرار أمريكي يُحمّل بن سلمان مسؤولية قتل خاشقجي