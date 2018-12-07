تعرف على آخر ما تلفظ به جورج بوش قبل رحيله



كما نقلت وسائل الإعلام ما جاء على لسان وزير الخارجية الأسبق جيمس بيكر الذي أكد أن آخر كلمات الرئيس الراحل كانت موجهة لابنه جورج.



وقال جيمس بيكر في تصريح لشبكة "إي بي سي"، إنه عندما أخبر أحد مساعدي بوش الرئيس السابق أن بيكر يزوره، "استفاق وفتح عينيه.. ونظر إليه وقال مرحبا بك.. إلى أين نحن ذاهبون؟".



وأشار إلى أنه رد عليه قائلا: "نحن ذاهبون إلى الجنة". ورد بوش قائلا "جيد.. هذا هو المكان الذي أريد أن أذهب إليه".





رام الله - دنيا الوطنكشفت تقارير إعلامية أمريكية عن الكلمات الأخيرة لجورج بوش الأب، الرئيس الـ41 للولايات المتحدة، الذي توفي السبت الماضي عن عمر ناهر 94 عاما.ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصادر مقربة من العائلة تحدث الرئيس جورج دبليو إتش بوش مع ابنه عبر الهاتف. وقال الابن لوالده "لقد كنت أبا رائعا" وكان رد الأب وكلمته الأخيرة "أنا أيضا أحبك" وفقا لموقع روسيا اليوم.