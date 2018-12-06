هايلي: هناك 700 قرار يدين إسرائيل بالمقابل لا يوجد منها يدين حماس





وبينت، أن دستور الحركة يدعو لتدمير إسرائيل، لافتة إلى أنها شنت العديد من الهجمات بما في ذلك إطلاق الصواريخ على إسرائيل.

وأوضحت هايلي خلال كلمة لها أمام جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة؛ للتصويت على مشروع قرار أمريكي بإدانة حركة حماس، أن تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع، أن المشروع يدعو للتصدي لما أسمته بـ "الارهاب"، معتبرة أن لا سلام دون ذلك.