هايلي: هناك 700 قرار يدين إسرائيل بالمقابل لا يوجد منها يدين حماس
رام الله - دنيا الوطن
أكدت نيكي هايلي المندوبة الامريكية في الأمم المتحدة، أن هناك أكثر من 700 قرار لإدانة إسرائيل، بالمقابل لا يوجد اي قرار يدين حركة حماس، مدعية أن الفلسطينيون هم أكثر من تعرض "للإرهاب" من قبل حركة حماس.
أكدت نيكي هايلي المندوبة الامريكية في الأمم المتحدة، أن هناك أكثر من 700 قرار لإدانة إسرائيل، بالمقابل لا يوجد اي قرار يدين حركة حماس، مدعية أن الفلسطينيون هم أكثر من تعرض "للإرهاب" من قبل حركة حماس.
وأوضحت هايلي خلال كلمة لها أمام جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة؛ للتصويت على مشروع قرار أمريكي بإدانة حركة حماس، أن تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع، أن المشروع يدعو للتصدي لما أسمته بـ "الارهاب"، معتبرة أن لا سلام دون ذلك.
وبينت، أن دستور الحركة يدعو لتدمير إسرائيل، لافتة إلى أنها شنت العديد من الهجمات بما في ذلك إطلاق الصواريخ على إسرائيل.
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