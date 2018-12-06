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دولي

الجمعية العامة للأمم المتحدة ترفض مشروع القرار الأمريكي لإدانة حماس

الجمعية العامة للأمم المتحدة ترفض مشروع القرار الأمريكي لإدانة حماس
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الجمعة العامة للأمم المتحدة، عن رفضها لمشروع القرار الامريكي لإدانة حركة حماس، مساء اليوم الخميس، وذلك بعد فشله في الحصول على ثلثي الأصوات.

وأفادت الجمعية العامة بأن نسبة التصويت لصالح القرار بلغت 87%، فيما جاءت نسبة التصويت ضد القرار بلغت 57%، اما الممتنعون عن التصويت بلغت نسبته 33%.

وفي التصويت على طلب تحقيق الثلثين، لاعتماد مشروع القرار، فقد بلغت نسبة المؤيدين 75%، فيما بلغت نسبة المعارضين 72%، أما الممتنعون بلغت نسبته 26%.

وانطلقت جلسة خاصة للجمعة العامة للأمم المتحدة مساء اليوم الخميس؛ للتصويت على مشروع قرار أمريكي يقضي بإدانة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بسب إطلاقها للصواريخ على إسرائيل.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد تقدمت بمشروع قرار يقضي بإدانة حركة حماس؛ بسبب إطلاقها للصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل.

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