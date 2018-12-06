الجيش الإسرائيلي يُرسل لواء (الكوماندوز) للحدود الشمالية

رام الله - دنيا الوطنكشف ضابط رفيع في قيادة المنطقة الشمالية، بأن الجيش الإسرائيلي، نشر جميع وحدات لواء الكوماندوز (عوز 89) على الحدود الشمالية في إطار عملية (الدرع الشمالي) للقضاء على أنفاق حزب الله على الحدود بين إسرائيل ولبنان، زاعماً أن حزب الله تفاجأ، وارتدع من العملية.ووفقًا لموقع القناة 20 الإسرائيلية، فقد كشف الضابط أيضًا، أن رئيس الأركان الجنرال غادي أيزنكوت، كان يرغب ببدء العملية قبل نحو شهرين من الآن، إلا أن قيادة المنطقة الشمالية، قد طلبت تمديد الوقت، بهدف إعادة تنظيم القوات، والإعداد الجيد للعملية.