الحريري: التطورات التي تشهدها الحدود الجنوبية يجب ألا تؤدي للتصعيد

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس الوزراء اللبناني المكلّف، سعد الحريري، أن "التطورات التي تشهدها الحدود الجنوبية، يجب ألا تشكل سبباً لأي تصعيد، وهو ما يريده لبنان، ويسعى إليه مع كافة الجهات الدولية والصديقة المعنية بذلك".وأكد الحريري في بيان له مساء أمس الأربعاء، تعليقاً له على التطورات في الحدود بين لبنان وإسرائيل، "التزام الحكومة اللبنانية الموجبات الكاملة للقرار 1701 وللتعاون والتنسيق القائمين بين السلطات اللبنانية، وقوات الطوارئ الدولية، كما تؤكد على أن الجيش اللبناني، هو المعني بتأمين سلامة الحدود وبسط السلطة الشرعية على كامل الحدود، بما يتوافق مع مقتضيات الشرعية الدولية، والقرارات المعلنة في هذا الشأن."وشدد رئيس الوزراء اللبناني المكلف، على أن الحكومة اللبنانية حريصة كامل الحرص على التزاماتها تجاه سيادتها وسلامة حدودها، وتأكيدها على عدم خرق القواعد القائمة، وفقاً للقرار 1701.واعتبر أن ما يقوم به الجانب الإسرائيلي من خلال خرقه المستمر للأجواء والمياه الإقليمية اللبنانية، يشكل مخالفة مكشوفة ومرفوضة لتلك القواعد، وهو ما فنده الجانب اللبناني في الاجتماع الذي عقد برئاسة قائد قوات الطوارئ في رأس الناقورة، والذي سيكون محل متابعة من الحكومة اللبنانية مع الأطراف المعنية في الأمانة العامة للأمم المتحدة، والدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي.