ضابط إسرائيلي: الهدف التكتيكي لنفق حزب الله في الجليل عزل بلدة مطولا





وأوضح الضابط، أن حزب الله قام بحفر أنفاقه الهجومية ببطء وأنه تبقى شهران لتصبح هذه الأنفاق صالحة للاستخدام، مضيفا: أن الغاية من عملية (درع الشمال) هي تدمير الأنفاق التي تمتد إلى الأراضي الإسرائيلية، على حد زعمه.





ووفق الإذاعة الإسرائيلية فإن الضابط، أشار إلى أن الجيش بدأ قبل حوالي عامين بوضع أجهزة استشعار تعتمد على التصنت بسبب طبيعة المنطقة الجبلية، حيث يتردد صدى أصوات حفر الأنفاق.

رام الله - دنيا الوطننقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة عن ضابط وصفته بالكبير في قيادة المنطقة الشمالية قوله: إن "الهدف التكتيكي لنفق حزب الله الذي تم اكتشافه في الجليل كان الاستيلاء على طريق رقم 90 وعزل بلدة مطولا".