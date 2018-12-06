دولي

قوات (يونيفيل) الأممية تصل إسرائيل اليوم لتفقد النفق المُكتَشَف في الشمال

قوات (يونيفيل) الأممية تصل إسرائيل اليوم لتفقد النفق المُكتَشَف في الشمال
قوات يونيفيل
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر أن يصل إلى إسرائيل اليوم طاقم من قوة (يونيفيل) الأممية، لتفقد النفق الهجومي الذي اكتشفه الجيش الإسرائيلي في منطقة الحدود مع لبنان. 

وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة صباح اليوم الخميس: إن طاقم ضباط من الجيش عرض على قيادة (يونيفيل) وممثلين عن الجيش اللبناني أمس تفاصيل الكشف عن النفق. 

وقدم ممثلو الجيش برئاسة ايرز مايزل، احتجاجا على "الانتهاك السافر للسيادة الإسرائيلية ولقرارات مجلس الامن الدولي من قبل حزب الله"، على حد تعبيره.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى اتخاذ إجراءات بحق منظمة حزب الله وتشديد العقوبات المفروضة عليها. 

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