مطالبا حزب الله بوقف "الأعمال الاستفزازية".. جرينبلات: إننا نقف إلى جانب إسرائيل





وطالب في تغريدة عبر تويتر اليوم الأربعاء، حزب الله بوقف جميع "التصرفات الاستفزازية فورا والكف عن التصعيد والعنف".





كما دعا جرينبلات "إيران ووكلاءها إلى وقف الأعمال الاستفزازية والخطيرة"، خاتما التغريدة بقوله "إننا نقف إلى جانب إسرائيل".





وبدأ الجيش الإسرائيلي صباح أمس الثلاثاء، عملية أطلق عليها (الدرع الشمالي) بهدف الكشف عن أنفاق قام (حزب الله) بحفرها على الحدود بين لبنان وإسرائيل.

رام الله - دنيا الوطنقال المبعوث الأمريكي لعملية السلام في الشرق الأوسط، جيسون جريبلات: إن واشنطن تدعم "جهود إسرائيل الرامية للدفاع عن نفسها"، وفق تعبيره.