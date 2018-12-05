دولي

نتنياهو: يجب على المجتمع الدولي أن يطالب بفرض عقوبات مشددة على (حزب الله)

نتنياهو: يجب على المجتمع الدولي أن يطالب بفرض عقوبات مشددة على (حزب الله)
بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء: إنه يتوقع من الأمم المتحدة أن تدين بشدة خرق السيادة الإسرائيلية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه نتيناهو، مع الأمين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مضيفا أنه يجب على المجتمع الدولي أن ينضم إلى المطالبة بفرض عقوبات مشددة على (حزب الله) في أعقاب الأحداث الأخيرة، على حد زعمه.

وأضاف نتنياهو أن قيام (حزب الله) بحفر أنفاق على الحدود بين إسرائيل ولبنان: يعد جزءاً آخر من "العدوان الإيراني" في المنطقة، وفق تعبيره.

ووفق بيان للمتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، فإن غوتيريش قال له إنه ينظر ببالغ الخطورة إلى "الانتهاك السافر" للسيادة الإسرائيلية ولقرار مجلس الأمن 1701، المتمثل بقيام حزب الله بحفر أنفاق هجومية عابرة للحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وأضاف البيان أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أطلع الأمين العام للأمم المتحدة، على مجريات عملية (درع الشمال) التي بدأها الجيش الإسرائيلي صباح أمس الثلاثاء. 

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