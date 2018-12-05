مستوطنو الغلاف يعتزمون تجديد المظاهرات رفضاً لإدخال الأموال لحماس

رام الله - دنيا الوطنيعتزم قادة الاحتجاجات في مستوطنات غلاف غزة، تجديد المظاهرات في الجنوب؛ من أجل استعادة الاهتمام العام والحكومي ورفضاً لإدخال الأموال لحماس، بحسب موقع هيئة البث الإسرائيلية.واعتبر قادة الاحتجاجات، محاولة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ربط العملية "درع الشمال" بعدم اتخاذ إجراءات ضد حماس، هي ذريعة للتخلي عن أمنهم.يذكر أن مستوطنو غلاف غزة انتفضوا ضد وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وأشغلوا الإطارات وأغلقوا الشوارع رفضاً للتهدئة المبرمة مع غزة.