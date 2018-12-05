روسيا تدعم عملية (الدرع الشمالي) الهادفة لتدمير أنفاق حزب الله

رام الله - دنيا الوطنقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: "إن إسرائيل لها الحق الكامل في الدفاع عن حدودها وحماية أمنها القومي، بما في ذلك منع أي كان من التسلل غير الشرعي إلى أراضيها".وأضافت زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي: "إن موسكو تعول على أن إسرائيل لن تنتهك القرار الأممي رقم 1701 خلال العملية التي تجريها شمالي البلاد".وأطلقت "إسرائيل"، صباح الثلاثاء، عملية؛ لكشف وإحباط هجمات حدودية عبر أنفاق إدعت أن تنظيم حزب الله اللبناني حفرها إلى إسرائيل، وأعلنت المنطقة المحيطة بمستوطنة المطلة، منطقة عسكرية مغلقة.ونشر الجيش صوراً تظهر آليات ثقيلة تقوم بحفر الأرض. وقال المتحدث باسم القوات الإسرائيلية، جوناثان كونريكوس، لصحافيين إن جميع العمليات ستجري على الأراضي الإسرائيلية.