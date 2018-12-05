ترامب لا يريد أية مشاكل أمام بيع مقاتلات (إف-35) لأنقرة

رام الله - دنيا الوطنكشف وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو النقاب اليوم الأربعاء، عن تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه لا يريد أن تكون هناك أية مشاكل أمام بيع مقاتلات (إف-35) لأنقرة.وقال أوغلو في تصريحات للصحفيين بعد اجتماعات لحلف شمال الأطلسي في بروكسل: إن ترامب أبلغ الرئيس رجب طيب آردوغان بذلك خلال قمة مجموعة العشرين الأخيرة في الأرجنتين.وأضاف: أن تركيا لا تتوقع أية مشاكل في سبيل شراء الطائرات من شركة لوكهيد مارتن رغم جهود في الكونجرس الأمريكي لوقف الصفقة.