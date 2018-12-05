ترامب لا يريد أية مشاكل أمام بيع مقاتلات (إف-35) لأنقرة
رام الله - دنيا الوطن
كشف وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو النقاب اليوم الأربعاء، عن تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه لا يريد أن تكون هناك أية مشاكل أمام بيع مقاتلات (إف-35) لأنقرة.
وقال أوغلو في تصريحات للصحفيين بعد اجتماعات لحلف شمال الأطلسي في بروكسل: إن ترامب أبلغ الرئيس رجب طيب آردوغان بذلك خلال قمة مجموعة العشرين الأخيرة في الأرجنتين.
وأضاف: أن تركيا لا تتوقع أية مشاكل في سبيل شراء الطائرات من شركة لوكهيد مارتن رغم جهود في الكونجرس الأمريكي لوقف الصفقة.
كشف وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو النقاب اليوم الأربعاء، عن تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه لا يريد أن تكون هناك أية مشاكل أمام بيع مقاتلات (إف-35) لأنقرة.
وقال أوغلو في تصريحات للصحفيين بعد اجتماعات لحلف شمال الأطلسي في بروكسل: إن ترامب أبلغ الرئيس رجب طيب آردوغان بذلك خلال قمة مجموعة العشرين الأخيرة في الأرجنتين.
وأضاف: أن تركيا لا تتوقع أية مشاكل في سبيل شراء الطائرات من شركة لوكهيد مارتن رغم جهود في الكونجرس الأمريكي لوقف الصفقة.
التعليقات