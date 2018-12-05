بعد احتجاجات السُترات الصفراء.. الحكومة الفرنسية قد تُعدّل الزيادة الضريبية

رام الله - دنيا الوطنأشارت الحكومة الفرنسية، اليوم الأربعاء، إلى أنها قد تعدل ضريبة على الثروة، يقول منتقدون: إنها تتساهل مع الأغنياء.يأتي ذلك، بعد يوم واحد من رضوخ إدارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في وجه احتجاجات عمت البلاد، وإعلانها تعليق زيادة مُزمعة على ضرائب الوقود.وقال رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب، في تصريحات ذكرتها وكالة (رويترز): إن "المقصود هو استثمار هذه الأموال في الشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف النمو والتطور والتعيين، وإذا لم يحدث هذا فبوسعنا إعادة فتح الأمر للنقاش".وواجه ماكرون ضغوطاً هائلة خلال الأسابيع الثلاثة المنصرمة في وجه احتجاجات على زيادة في ضريبة الوقود، كان من المقرر أن تبدأ في كانون الثاني/ يناير.وأدت حركة ما يعرف باسم (السترات الصفراء) إلى اشتباكات عنيفة مع الشرطة في باريس مطلع الأسبوع، ودفعت الحكومة أمس الثلاثاء، لتغيير موقفها.وأعلن رئيس الوزراء، تعليق الزيادة الضريبية لستة أشهر، قائلاً: إنه سيتم استغلال هذه الفترة، لمناقشة إجراءات أخرى لمساعدة الطبقة العاملة والمتوسطة.