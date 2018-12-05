بقضية خاشقجي.. تركيا تُصدر مذكرة اعتقال بحق قيادات سعودية

رام الله - دنيا الوطن

قالت وكالة (الأناضول) التركية، إن القضاء التركي، أصدر مذكرة اعتقال بحق المسؤولين السعوديين سعود القحطاني، وأحمد عسيري، وذلك لـ "دورهما في مقتل الصحفي جمال خاشقجي".



وحسب وكالة (رويترز) التي نقلت عن مسؤولين تركيين تأكيدهما أن النائب العام لاسطنبول، توجه بهذا الطلب رسمياً إلى القضاء التركي، لوجود "شبهات قوية" بأن القحطاني وعسيري كانا بين هؤلاء المتورطين في التخطيط لمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية المملكة في اسطنبول، في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.وأشار مسؤول تركي رفيع المستوى، للوكالة إلى أن هذه الخطوة تعكس قناعة نيابة اسطنبول، بأن السلطات السعودية لن تتخذ إجراءات قانونية بحق القحطاني، المستشار السابق للديوان الملكي، والمسؤول المقرب من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعسيري، نائب رئيس المخابرات العامة سابقاً، اللذين تم إعفاؤهما من منصبيهما، ضمن إطار التحقيق السعودي في القضية.وقال المسؤول، إن بإمكان السعودية خفض مستوى القلق الدولي إزاء القضية المدوية، عبر تسليم جميع المشتبه بهم بقتل الصحفي خاشقجي إلى تركيا.