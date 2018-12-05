وزير إسرائيلي: نصر الله في حالة من الهلع التامة لـ"انكشاف سره المكتوم"





وأعرب كاتس في تصريحات إذاعية اليوم الأربعاء، عن اعتقاده بأن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، في حالة من الهلع التامة لانكشاف سره المكتوم.



وأضاف: أن إسرائيل تعكف على عزل لبنان في الحلبة السياسية بالمنطقة، مشيراً إلى أنه اتفق مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، على أن تقود الولايات المتحدة عقوبات من شأنها أن تشل منظمة حزب الله.

رام الله - دنيا الوطنوصف وزير الاستخبارات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، عملية (الدرع الشمالي) التي يقوم بها جيش الاحتلال بـ "الاستراتيجية"، إذ إنها تجرد منظمة (حزب الله) من قدرتها الهجومية، وتمنعها من التسلل إلى الأراضي الإسرائيلية من تحت الأرض، على حد قوله.