تيريزا ماي تُمنى بثلاث هزائم في مجلس العموم البريطاني

رام الله - دنيا الوطنقال موقع هيئة الإذاعة والتلفزة البريطانية (بي بي سي): إن رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، مُنيت بثلاث هزائم تتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أمام مجلس العموم، بينما كانت تسعى لإقناع نواب متشككين بالقبول باتفاق (بريكست) مع الاتحاد الأوروبي.وأرغمت هذه النتيجة فريق ماي، بالوعد بنشر الاستشارة القانونية كاملة، قبل التصويت المقرر الثلاثاء المقبل في البرلمان على مسودة اتفاق الخروج.وأيد النواب دعوات لحصول مجلس العموم على رأي مباشر، فيما يحدث في حال تم رفض الاتفاق، وفق ما ذكر (بي بي سي).وقالت ماي: إن على النواب واجب الوفاء بمطالب الشعب، الذي صوت أغلبيته على الخروج من الاتحاد الأوروبي في عام 2016، مؤكدة أن مشروع الاتفاق "حل وسط مشرف".