دولي

جنرال أمريكي يكشف عن حالة البغدادي ومكان تواجده

جنرال أمريكي يكشف عن حالة البغدادي ومكان تواجده
أبو بكر البغدادي
رام الله - دنيا الوطن
كشف الجنرال الأمريكي، فرانك ماكنزي، الذي رشحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتولي رئاسة القيادة المركزية الأمريكية، عن الواقع الذي يعيشه زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي.

وقال ماكنزي، وفق ما أوردت (سي إن إن) الأمريكية، خلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ، تتعلق بتعيينه قائداً للقيادة المركزية، إن "البغدادي شخص خائف جداً يجري هرباً للنجاة بحياته في الصحراء قرب نهر الفرات على حدود العراق وسوريا".

وأضافت: "الجنرال فرانك ماكنزي، لم يحدد خلال جلسة الاستماع، جدولاً زمنياً لإلقاء القبض على البغدادي أو قتله؛ لكنه قال: إنه يعتقد أن "قدراته قد تضررت بشكل كبير".

وأشار إلى أن ذلك يرجع إلى الحملة العسكرية المستمرة التي يقودها التحالف الدولي ضد مواقع التنظيم المتبقية، واصفاً المشهد بقوله: "طالما أنت قلق إذا كنت ستعيش أو تموت في غضون ساعة أو نحو ذلك، فمن الصعب التخطيط لهجمات ضد ديترويت".

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